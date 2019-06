Pillars of Dreams, un pabellón en forma de nube de Marc Fornes / Theverymany

Luz y color proyectados por una superficie porosa

El estudio de arte y arquitectura neoyorquino Marc Fornes / Theverymany, autor de proyectos como MinimalMaxima o Pleated Inflation, ha sido el encargado de desarrollar Pillars of Dreams, un pabellón que se encuentra en la plaza del centro público de servicios locales Valerie C. Woodard, en Carolina del Norte, Estados Unidos.

El pabellón, que desde la distancia parece una nube, despierta la curiosidad a primera vista, pero es necesario abordarlo para entenderlo en su totalidad. Desde la distancia, la estructura emite un tono suave. La cara exterior blanca envuelve una gran intensidad de color, que crece a medida que uno se acerca al pabellón y que acaba envolviendo al espectador al entrar, recompensando la curiosidad inicial.

Concebido para moverse a través de él y no para ser simplemente observado, el pabellón está formado por un conjunto de esferas de superficie porosa y una serie de pilares abiertos hacia el interior, columnas que se despliegan desde el dosel flotante dejando un espacio interior abierto en el que se han instalado asientos para invitar al espectador a quedarse y contemplar el espacio. La estructura aireada ofrece alivio frente al sol y proyecta una luz dinámica que llena el interior de color y luz moteada gracias a la superficie porosa.

“Pillars of Dreams es un icono experiencial. Bajo estas curiosas bóvedas, donde el color se encuentra con la luz, los habitantes tienen un lugar inspirador para reunirse, una especie de ágora pública para visitantes y empleados del interfaz comunitario entre gobierno local y residentes que es el centro Valerie C. Woodard”, defienden desde el estudio.