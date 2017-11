Reduce to the max: la fotografía arquitectónica de Kevin Krautgartner

Trabajos bajo una óptica muy personal

Kevin Krautgartner es un fotógrafo y diseñador gráfico alemán que, cuando no está desarrollando trabajos fotográficos por encargo, dedica su tiempo a sus propios proyectos personales. Series de fotografías que giran principalmente entorno a la arquitectura —también tiene algunas series de paisaje— y que destacan por estar tomadas desde un punto de vista muy personal, siguiendo uno de los preceptos de la fotografía de arquitectura más artística, que se centra casi siempre en el detalle, con planos cortos del edificio y rara vez mostrando éste en su totalidad. Su trabajo como fotógrafo profesional le ha llevado a recorrer medio mundo, aumentando así su archivo de lugares y edificios fotografiados que ilustran sus series temáticas, como Reduce to the max (partes I y II), un viaje fotográfico a través de la arquitectura contemporánea, o Underground, una colección de fotografías de metros de todo el mundo que busca resaltar esas construcciones arquitectónicas que se encuentran bajo las principales ciudades del mundo, y que no acostumbramos a ver vacías. Mayoritariamente tomadas en color, Kevin Krautgartner cuenta también con un par de series en blanco y negro que destacan por su alto contraste.