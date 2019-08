10 libros imprescindibles para leer en tus vacaciones. Lectura de diseño

Pasen y vean, lean y disfruten

¿Qué libro deberíamos leer? Cada año las vacaciones parecen más cortas, y la oferta en literatura sobre diseño es cada vez mayor y mejor. Historia, teoría, biografías… para estimular la creatividad, para expandir nuestros conocimientos, para contextualizar nuestro presente… tenemos la suerte de vivir en una época donde existe un libro para cada ocasión, para cada necesidad. En este artículo les ofrecemos 10 obras que, desde sus respectivas áreas, han conseguido destacar por su visión, por su original propuesta y por supuesto, por su diseño. Pasen y vean, lean y disfruten.

Yearbook of Type III, de Slanted Publishers

La editorial alemana Slanted Publishers (responsables de Slanted Magazine) ha editado Yearbook of Type III, la tercera entrega de una saga que recoge, analiza y homenajea las tipografías digitales, que según el criterio Lars Harmsen y Julia Kahl —socios fundadores de la casa—, representan el mejor y más vanguardista diseño de tipografía digital del mundo. Con 16,8 × 24 × 3,6 cm, tapa dura recubierta en tela y 440 páginas, este volumen se erige como una guía analógica y objeto de deseo para tipógrafos, diseñadores y amantes de la palabra escrita. El diseño editorial, un derroche de creatividad con un clarísimo acento alemán, ha estado a cargo de la joven diseñadora Clara Weinreich, miembro permanente del staff. Más información en este enlace.

Standards Manual reedita las guías de estilo que marcaron una época

La guías de estilo son, sin lugar a dudas, una de las piezas fundamentales en la correcta construcción de una marca. Un compendio de normas, parámetros y directrices de cómo y de qué manera se tratará cada uno de los aspectos que conforman la identidad gráfica de una firma. Pero a menudo, su importancia solo es comparable con su anonimato. Estas “biblias” del diseño corporativo pasan su vida de cajón en cajón hasta que una nueva toma su lugar. Standards Manual, la editorial fundada por Jesse Reed y Hamish Smyth —dos exdiseñadores de Pentagram—, ha decidido tomar cartas en el asunto. Hasta la fecha han reeditado una serie de obras que por su impacto y calidad han pasado a formar parte de la historia reciente del diseño gráfico. Más información en este enlace.

Book of ideas – vol.2, de Radim Malinic

Después del éxito de Book of Ideas Vol.1, superventas de Amazon en la categoría de Diseño Gráfico, su autor, el polifacético diseñador checo Radim Malinic, presenta Book of Ideas Vol.2. 256 páginas repletas de experiencias, casos de estudio, ideas, consejos y reflexiones sobre los éxitos y fracasos de un creativo, que desde su estudio en Londres, ha participado en el devenir de compañías de la talla de Coca Cola, Google, Adobe Systems, WWF o la USAID, por nombrar solo algunas. El libro, según Malinic, es “una guía holística para un mejor entendimiento de ti mismo como creativo”, y da pistas de cómo conjugar el trabajo en tu vida de una forma “inteligente y profunda para convertirte en un mejor creativo, pensador y diseñador”.

Broad Band: The Untold Story of the Women Who Made the Internet, de Claire L. Evans

A lo largo de sus 288 páginas, la escritora estadounidense Claire L. Evans, reivindica el papel de la mujer en el nacimiento, desarrollo y apogeo de la red de redes. Broad Band: The Untold Story of the Women Who Made the Internet, es una trabajo necesario para entender, no solo la evolución del invento que modificó la faz de la Tierra, sino también su futuro, y por extensión, el nuestro. El trabajo, editado en inglés por Penguin Random House, recoge y celebra el aporte de verdaderos personajes que van desde Ada Lovelace, la matemática que escribió el primer programa informático a principios del siglo XIX; hasta las diseñadores web ciberpunks de los 90; pasando por verdaderos personajes como Grace Hopper, la matemática que democratizó la computación o Elizabeth Feinler, una las madres de Internet.

Fashion Designers A–Z, de Valerie Steele

La directora y jefa de exposiciones del museo del Fashion Institute of Technology, Valerie Steele, es la autora principal de Fashion Designers A–Z. Un libro que reúne, a través de 500 prendas seleccionadas de la colección permanente del museo neoyorquino, la obra de diseñadores como Azzedine Alaïa, Coco Chanel, Alexander McQueen o Yves Saint Laurent, en definitiva, creadores que marcaron un hito en la historia de la moda mundial. En este libro, editado por Taschen, colabora la editora de la revista Vogue, Suzy Menkes. Más información en este enlace.

Diseño. Historia, teoría y práctica del diseño de producto, de Bernhard E. Bürdek

Experimenta edita en lengua castellana el libro del escritor y pensador alemán, Bernhard E. Bürdek: Diseño. Historia, teoría y práctica del diseño de producto. En esta obra, Bürdek analiza cómo y de qué manera la revolución digital ha afectado la práctica y la teoría del diseño en los últimos años. La incorporación de nuevas herramientas, y por sobre todo, una nueva forma de interacción social. El autor pone especial énfasis en evidenciar la íntima relación entre diseño y economía. Y cómo un gran número de diseñadores en todo el mundo trabajan día a día para que los nuevos productos sean cada vez más competitivos, transformando el diseño en un factor decisivo para los usuarios. Para obtener más información sobre este título y/o el resto del catálogo, haz clic en este enlace.

Interiors: The Greatest Rooms of the Century

Interiors: The Greatest Rooms of the Century, editado este año por Phaidon, es un libro que reúne 400 de los mejores espacios interiores residenciales creados por más de 300 de las personas más influyentes en el diseño de interiores. Desde decoradores, diseñadores o arquitectos, hasta artistas, diseñadores de moda, iconos de estilo y estrellas de cine, el libro recoge en 448 páginas y 450 ilustraciones las mejores contribuciones al diseño de interiores que se han hecho desde principios del siglo XX hasta nuestros días. Organizados alfabéticamente, en el volumen se pueden encontrar las obras de grandes del diseño de interiores como Elsie de Wolfe o Colefax & Fowler, hasta estrellas contemporáneas como Anouska Hempel, Kelly Hoppen o Karim Rashid. Más información en este enlace.

Cuando todos diseñan, de Ezio Manzini

Experimenta publica Cuando todos diseñan, el último libro de Ezio Manzini. Editado originalmente en marzo de 2015 por MIT Press —la editorial del Instituto de Tecnología de Massachusetts— bajo el nombre Design, when everybody designs: an introduction to design for social innovation. El trabajo del famoso pensador italiano ofrece, según sus propias palabras “una visión general sobre dos temas y sus múltiples interacciones: de un lado, el diseño contemporáneo y sus transformaciones; de otro, la innovación social que tiene lugar en todo el mundo y que hizo posible ordenar una sociedad sostenible en términos sociales y ambientales”. Para obtener más información sobre este título y/o el resto del catálogo, haz clic en este enlace.

Draplin Design Co.: Pretty Much Everything, de Aaron James Draplin

Firmas como Ford, Burton Esquire o la administración Obama, tienen en común, además de su éxito, haber contado con los servicios de Aaron James Draplin. Este diseñador estadounidense especializado en identidad de marca y tipografía, es el fundador de Draplin Design Co, un estudio de diseño que desde 2004 ha estado presente en el nacimiento o renacimiento de algunas de las compañías más grandes del planeta. Su libro, de 256 páginas y tapa dura, titulado, Draplin Design Co.: Pretty Much Everything, reúne, además de sus trabajos más representativos, una serie de perlas en forma de consejos, procesos creativos, listas, mapas y anécdotas del día a día de un estudio creativo icono de la cultura estadounidense.

Designed by Apple in California

Característica por su estética minimalista e innovadora, Apple editó el libro Designed by Apple in California, en el que recopila sus diseños desarrollados a lo largo de 20 años. En 300 páginas, la compañía presenta 450 imágenes tomadas por el fotógrafo Andrew Zuckerman en las que retrata la evolución estética de sus productos, desde la icónica iMac de 1998, al Apple Pencil de 2015. Dedicado a la memoria de Steve Jobs, la publicación documenta los materiales y técnicas utilizadas por la famosa compañía californiana. Disponible en dos tamaños, la producción del libro tomó alrededor de ocho años. Impreso en un papel de origen alemán molido y teñido especialmente, cuenta con bordes plateados mate y una encuadernación en tapa dura de lino. Prologado por el inglés Jony Ive, Responsable de Diseño de la marca desde 2015, la introducción expresa: “Nos esforzamos, con distintos grados de éxito, en definir objetos en los que parezca que no hay esfuerzo. Objetos que parezcan simples, coherentes, e inevitable, en los que no podría haber otra alternativa racional”.