Interiors: el libro definitivo sobre interiorismo editado por Phaidon

Interiors: The Greatest Rooms of the Century

Interiors: The Greatest Rooms of the Century, editado este año por Phaidon, es un libro que reúne 400 de los mejores espacios interiores residenciales creados por más de 300 de las personas más influyentes en el diseño de interiores. Desde decoradores, diseñadores o arquitectos, hasta artistas, diseñadores de moda, iconos de estilo y estrellas de cine, el libro recoge en 448 páginas y 450 ilustraciones las mejores contribuciones al diseño de interiores que se han hecho desde principios del siglo XX hasta nuestros días. Organizados alfabéticamente, en el volumen se pueden encontrar las obras de grandes del diseño de interiores como Elsie de Wolfe o Colefax & Fowler, hasta estrellas contemporáneas como Anouska Hempel, Kelly Hoppen o Karim Rashid.

En cuanto a los espacios, van desde castillos o lujosos áticos hasta ranchos en el desierto o casas de playa repartidos por más de 25 países. Así, entre los hogares destacan los de los diseñadores de moda Pierre Cardin, Gianni Versace y Coco Chanel, o los de artistas de la talla de Pablo Picasso, Georgia O’Keeffe, Cy Twombly o Peggy Guggenheim.

El libro, que está disponible en cuatro cubiertas de terciopelo de diferentes colores (azul medianoche, amarillo azafrán, gris platino y rojo Merlot), incluye una introducción de William Norwich, editor de moda y diseño de interiores de Vogue y The New York Times, además de tres ensayos de Graeme Brooker, jefe de diseño de interiores de la Royal College of Art; David Netto, diseñador de interiores; y Carolina Irving, de Carolina Irving Textiles.