Bocadillos de diseño: Anouchka d’Oreyeda, Nazar Kabanov, Cohe, Brandsummit y Gwen Keraval

Gwen Keraval, el nombre de la ilustración francesa

Cuando has ilustrado artículos de periódicos universales como The Wall Street Journal, The Washington Post, The Boston Globe, o Los Angeles Times, por dar algunos ejemplos, se puede decir que has tocado techo en esta disciplina. Este es el caso de Gwen Keraval, un talentoso ilustrador francés que, no contento con haberlo hecho todo en el sector editorial, sigue ampliando horizontes. Dueño de un estilo depurado y reconocible, en el que se mezclan diferentes técnicas e influencias, Keraval consigue traducir ideas y conceptos de gran complejidad y comunicarlas de forma eficiente. A continuación os compartimos un puñado de placas para daros una idea de la verdadera dimensión de un creador incansable.

Brandsummit firma la identidad de Lulat. Suave, sutil y natural

El estudio de diseño valenciano Brandsummit ha sido el encargado de desarrollar la identidad de Lulat, una heladería con una novedosa propuesta gastronómica que busca hacerse un lugar en el corazón y el paladar de los valencianos. Montados en una paleta escueta pero de gran personalidad, la gente de Brandsummit compuso un sistema efectivo que habla de la condición artesanal y exclusiva del producto. Destacan también las ilustraciones, en la línea, austeras, honestas. Sin duda completan la idea principal. «Suave, sutil y natural… así es Lulat, una nueva propuesta de helado que llega para romper esquemas, haciendo lo mismo de manera diferente», comentan desde Brandsummit.

Anouchka d’Oreyeda vida a Tiger Tears. Una identidad picante

A menudo los proyectos personales nos dejan verdaderas joyas. Este es el caso de Tiger Tears, una teórica marca de salsa picante que, a través del diseño y una atípica elección de envase, su creadora, la diseñadora belga Anouchka d’Oreyeda, buscaba desmarcarse de la competencia. Construida a partir de una serie de ilustraciones en la que se retratan tigres, en un contexto gráfico propio de la China más tradicional, la propuesta de d’Oreyeda consigue conectar desde la familiaridad pero, al mismo tiempo, gusta por su sofisticada —y arriesgada—apuesta.

Cohe, diseño gastronómico en el corazón de Hanói

El estudio vietnamita Cohe es el responsable de la identidad de Quận 5, un espacio gastronómico ubicado en el corazón del Distrito 5, el famoso barrio chino de la ciudad de Hanói. Al tratarse de un establecimiento especializado en comida china tradicional, la propuesta del equipo creativo a cargo del proyecto compuesto por Colin Tran, Hoang Hiep, Le Quy Ta, Tuan Anh Ha y Chii Nguyen, debía componer un sistema que recogiera los rasgos más distintivos del imaginario visual del gigante asiático pero que consiguiera desmarcarse de su competencia directa desde la vanguardia y la frescura. Con el rojo por bandera, la propuesta destaca por su aseado ecosistema tipográfico, austeridad de elementos y efectividad. Lo dicho, refrescante.

Seek, el jugoso ejercicio creativo de Nazar Kabanov

El diseñador ucraniano Nazar Kabanov presenta Seek, un inspirador ejercicio creativo en el que, con un buen gusto y profesionalidad notable, consigue dar vida a toda una línea de zumos naturales. Kabanov apuesta fuerte por una paleta de alto contraste y gana. La implementación de distintos patrones geométricos para diferenciar sabores y variedades terminan de redondear una propuesta sin fisuras. Impecable.