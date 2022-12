Bocadillos de diseño: Chavo Roldán, Lan Truong, Semin Lee, Suprematika, Mateus Yuzo y Michel Refatti

Mateus Yuzo y Michel Refatti dan vida a Fita Up. Wellbeing femenino de alta gama

Los diseñadores brasileños Mateus Yuzo y Michel Refatti, socios fundadores de Monga Design, han sido los encargados de dar vida gráfica a Fita Up, la primera marca de cintas adhesivas para senos del popular país sudamericano. «A raíz del momento de crecimiento de la compañía fuimos llamados a crear su nueva identidad visual. Inspirándonos en el sol, que da luz, calor, vida, energía, alegría, fuerza y ​​motivación, hemos llegado a este resultado», comentan desde Monga Design.

La inherente complejidad del proyecto, tanto por el propio producto como por su incipiente mercado, Yuzo, Refatti y compañía, debían encontrar la medida justa para definir el nuevo estándar del sector. La respuesta llegó cargada de color, formas geométricas simples y una arrolladora serie fotográfica que trasciende la propuesta. Destaca especialmente el packaging cúbico, en diferentes colores pero manteniendo los patrones que hacen grande la propuesta inicial. Felicidades.

Chavo Roldán se inspira en la cartelería clásica estadounidense para dar vida a Antiga

El diseñador gráfico valenciano Chavo Roldán ha sido el encargado de dar vida gráfica a la cerveza artesanal Antiga. Inspirado en ciertos aspectos de la cartelería clásica estadounidense, Roldán logró componer un sistema tan sofisticado como reconocible. «Las reminiscencias americanas entran dentro de la historia que el cliente quería reflejar,… Muy a lo Route 66, con mezcla de tipografías robustas con serifas fuertes, sombreado o relieve, y las modulaciones procedentes del clásico lettering tipo Coca-Cola», comenta Roldán y agrega: «La otra gran inspiración son las cajas de tipos, de ahí que toda la composición se divida por casillas como si de un cajón tipográfico se tratase».

El puntillismo retro de Lan Truong. Simplemente arrolladora

Puede que su variopinta fuente de inspiración, su refinada técnica o bien su incisiva visión de lo que es «cool» en tiempos donde todo y nada lo es, la erige como una de las más prometedoras y disruptivas ilustradoras de las escena estadounidense. Así es, Lan Truong convence y enamora desde el talento y la funcionalidad. Su estilo, conseguido a lo largo de años de estudio y dedicación, la ha llevado a trabajar para gigantes como The New York Times, Wired, Nike, The Atlantic, Insider, The Washington Post o The New Yorker, por nombrar algunos. ¿El detalle? Su innegociable apego al puntillismo, brutal.

F(t), la kombucha nunca se vio mejor. Un proyecto de Suprematika

Suprematika, el estudio ruso liderado por Vladimir Lifanov, Vera Ivanova, Lena Shkolnaya, Mikhail Lobov y Dasha Grekova, ha dado vida a F(t), una teórica marca de bebidas wellbeing que busca, a través del diseño, llevar a la kombucha al gran público. Si bien esta milenaria infusión está viviendo sus mejores momentos, hoy por hoy casi siempre se ha debido a la propia inercia del producto y sus cualidades. Consientes de ello, la gente de Suprematika decidió tomar cartas en el asunto y sentar las bases gráficas de lo que, según ellos, debería ser el sistema visual de una marca comprometida con la kombucha y sus cualidades. A continuación os ofrecemos un puñado de imágenes que bien sirven para ilustrar la visión de Vladimir Lifanov y su gente. ¡Disfrutad!

Kaffa lab, de Semin Lee. Una celebración del café, un ejercito de creatividad

Y como no, las noticias llegan desde Corea del Sur y por supuesto, son muy buenas. Se trata de Kaffa, un arriesgado ejercicio de creatividad en el que el diseñador gráfico Semin Lee no solo nos presenta una teórica marca de café exquisitamente proyectada, sino también, un nuevo y disruptor ecosistema en el que esta legendaria infusión es tratada como medicina. «Desde su descubrimiento el café ha sido imprescindible para artistas y filósofos,… para aliviar la fatiga y estimularnos. Ahora, en el siglo XXI, su papel no ha cambiado. Imagínense cómo debe ser vivir sin café. Kaffa es una reflexión, nace como una marca de café personalizado apropiado para la gente moderna, para ayudarles a tomarlo de forma saludable», comenta Lee.

