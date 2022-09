Bocadillos de diseño: Sputnik, Mamba Studio, Plus X, Knom y Believe In

Jekyll and Hyde, los vinos con «doble personalidad» de Sputnik

Sputnik, el estudio heleno dirigido por Marios Linakis, Antonis Katsillis y Michalis Christodoulou, firma una ingeniosa y ciertamente atractiva identidad para una línea exclusiva de vinos de las bodegas Tetramythos. Inspirada en la universal novela de Robert Louis Stevenson, El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde, la gente Sputnik compuso un sistema efectivo que basa su éxito en el factor sorpresa. «La botella presenta dos etiquetas. El ‘Jekyll’ bueno, es blanco y está colocado boca arriba, mientras que el ‘Hyde’ malo, es negro y está boca abajo. Cuando se sirve, la botella se inclina y se invierten los papeles. Del mismo modo, las personas sentadas en los extremos opuestos de una mesa verán dos nombres diferentes para en el mismo vino», comenta Linakis.

Mamba Studio firma Tentenela, un café con historia

Mamba Studio, la agencia creativa fundada en 2018 por la diseñadora Jessica Sandoval Ocampo, ha completado un arrollador proyecto gráfico para una marca de café mexicana de alta gama. Utilizando el rico legado cultural de este país como punto de partida, y una serie de logradas ilustraciones como pivote de cada composición, el equipo creativo consiguió dar con un sistema funcional y sumamente atractivo. «Nuestra nación es el resultado del encuentro entre culturas que se han forjado en un mismo territorio. Tentenela, es un café que habla de esa mezcla que enriquece, que nos construye y nos da identidad. Colores brillantes y criaturas fantásticas dan vida a un café inspirado en historias, tradiciones y herencias unidas a un México contemporáneo y vivo», comentan desde Mamba Studio.

Tukata y el azul por bandera. Un proyecto de Plus X

Plus X, el estudio surcoreano fundado en 2010 por Shin Myungsup y Byun Sabum, ha sido el encargado de desarrollar la identidad de Tukata, una marca coreana de productos lifestyle con conciencia medioambiental. El equipo a cargo del proyecto, compuesto por Hana Jeong, Sung Hwan Im, Ha Yeong Jung y Tyodi Hyojin Lee, se decantó por un impactante azul que monopoliza todas las composiciones. Con un relato marcado por simbologías marinas, los entornos y soportes online y offline destacan por su cuidada asimetría y deliciosas ilustraciones a un solo color. Simplemente fantástico.

La Chipotlera, las salsas picantes ecológicas de Knom

Knom, el estudio de diseño madrileño fundado por Sílvia Mocholi y Curra Ríos en 2014, ha sido el encargado de dar un nuevo aire a La Chipotlera, firma segoviana dedicada a la fabricación y venta de salsas picantes ecológicas.

Tras 10 años de trayectoria y con un alcance limitado en el mercado, el cliente buscaba dar un golpe sobre la mesa y revolucionar el mundo del picante, y vaya si lo consiguió. «Nuestro reto era mantener la esencia underground de la marca, actualizándola a través de un universo fresco, divertido y canalla. Nadie mejor que el ilustrador Sergio Mora, quien también se enamoró del proyecto, para ayudarnos en este reto», comentan desde Knom. El resultado no podía haber sido mejor. Un paisaje gráfico potente que, aunque lleno de referencias e influencias, goza de una fuerte y original personalidad. Felicidades.

Uproot, el sirope de arce como debería ser. Un proyecto de Believe In

Believe In, la multipremiada agencia creativa canadiense fundada por Blair Thomson en 1996, ha completado un delicioso proyecto autopromocional en el que con talento y buen gusto, consigue celebrar y trascender uno de productos más icónicos de su país natal, el sirope de arce. Se trata de Uproot, una serie limitada y numerada de 200 botellas que nace con el objetivo de fidelizar a los clientes de siempre y tentar a los potenciales. La propuesta de la gente de Believe In es tan sencilla como elegante. Una botella de 200 ml de vidrio y un etiquetado troquelado con texturas, son el escenario ideal para que el equipo creativo de Believe In de lo mejor de sí. Brillante, como siempre.

La imagen de portada de este artículo es obra de la ilustradora australiana Antra Švarcs