By North diseña la línea más artesanal de las cervezas Bådin

Share this...

Geométricas, caricaturescas, al borde del desenfado

By North, el estudio noruego fundado en 2013 por Morten Iveland, ha desarrollado la imagen de una línea de cervezas artesanales de Bådin, una incipiente y atrevida compañía nórdica consagrada a la fabricación y venta de esta particular bebida alcoholica. La propuesta de la gente de By North se hace fuerte en una serie de ilustraciones en clave viñeta, con la que busca realizar una suerte de homenaje a su público objetivo. Geométricos, caricaturescos, al borde del desenfado, los personajes del universo Bådin dotan al producto de una personalidad distintiva que sin duda ayudan a marcar la diferencia en los puntos de venta.