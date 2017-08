Car Emergency Box, el kit sanitario para coches de Nosigner

El conocimiento puede salvar vidas

Car Emergency Box es un kit sanitario para el coche desarrollado por el estudio japonés Nosigner. El proyecto surge como resultado de la propia experiencia de uno de los miembros del estudio, quien resultó atrapado en su coche a causa de una tormenta de nieve. El kit incluye artículos útiles de pequeñas dimensiones, como un pad calentador o una toalla portátil, y posee un diseño compacto que permite que sea fácilmente transportable en la guantera del coche. Además, incorpora un manual para emergencias de coche que recoge los resultados y conclusiones de Olive, un producto web estilo wiki, lanzado por Nosigner apenas 40 horas después del Terremoto y Tsunami de Tohoku, con el objetivo de compartir consejos y tutoriales para ayudar a los sobrevivientes. Convencidos de que el conocimiento puede salvar vidas, los diseñadores del estudio advierten que “hoy en día no podemos aceptar la explicación: no sobrevivieron porque no sabían”.

