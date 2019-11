Charlamos con Veronica Fuerte sobre Hey, sus nuevos proyectos y por supuesto, sobre diseño

«Liderar un estudio de diseño en un sector en el que las mujeres, en las posiciones más destacadas, representamos un porcentaje muy residual, pues es un reto continuo, conlleva no bajar la guardia».

El estudio de diseño gráfico e ilustración Hey es, probablemente, una de las apariciones más refrescantes en la escena española de los últimos años. Ha conseguido, a fuerza de trabajo y buen gusto, hacerse un hueco en la historia reciente del diseño español. Con motivo de la inauguración de Hey Shop, su primera tienda física en Barcelona, nos acercamos hasta el barrio del Raval para charlar con su fundadora y actual directora, Veronica Fuerte, sobre el pasado, presente y futuro del estudio, la tienda, y por supuesto, sobre diseño.

Repasamos un poco vuestra trayectoria como estudio. Hey nació el año…

…2007. ¡Ya hace 12 años! Miramos hacia atrás y nos damos cuenta que durante todo este tiempo hemos tenido la oportunidad de trabajar y crecer con marcas y organizaciones a las que admiramos y respetamos.

¿Qué colaboraciones te gustaría destacar?

Resulta complicado escoger unos pocos proyectos. De todos y cada uno de ellos hemos aprendido mucho y nos han aportado cosas diferentes. Quizás el hecho de haber colaborado con Monocle supuso un punto de inflexión a nivel de visibilidad del trabajo del estudio. Igualmente nos sentimos afortunados de haber podido trabajar para Apple, UNIQLO, Coca-Cola, Nokia, PayPal, Cruz Roja, el Ayuntamiento de Barcelona o para instituciones vinculadas con el mundo de la cultura como el CCCB o la Fundación Joan Miró, ambas ubicadas en Barcelona.

¿Hay algún tipo de proyecto o cliente para el que gustaría trabajar?

Siempre hay proyectos en los que nos gustaría participar como estudio, tanto a nivel de dimensión de proyecto como de sector: desde poder diseñar las etiquetas de alguna marca o bodega de vino a poder trabajar en algún proyecto de branding a escala internacional. A nivel particular también me gustaría poder explorar más el mundo de la moda o diseñar un logotipo a escala internacional.

Nos gustaría que nos comentaras un poco cuáles son los objetivos de Hey Shop y qué representa para un estudio de diseño como el vuestro tener su propia tienda física.

Muchas gracias. Con la apertura de la tienda física hemos querido que esa plataforma online que ya iniciamos el año 2014 evolucionara para continuar creciendo sin limitaciones creativas. Al fin y al cabo, una tienda online es un canal de venta virtual y nosotros queríamos avanzar hacia una experiencia más personalizada, más táctil y poder tener contacto con la gente que quiere conocer más de cerca nuestro trabajo.

Fundamentalmente, Hey Shop nos permite tener un espacio tanto para poder atender mejor a nuestros contactos extranjeros y nacionales cuando visitan la ciudad, como para poder explicar la filosofía del estudio a la gente que no nos conoce. De alguna manera el espacio físico es una invitación a explorar nuestro universo de geometría, colores y formas. Hemos querido que el público que se acerque a conocernos pueda vivir una experiencia más cercana con el diseño.

Y por encima de todo Hey Shop es un proyecto personal. En Hey siempre hemos defendido que se puedan desarrollar proyectos paralelos con el día a día del estudio. Te permite dar un paso más allá en la exploración del diseño, construir y dar forma a tu identidad creativa.

Según hemos visto en vuestras redes sociales Hey Shop tiene varios espacios, ¿nos podrías explicar en qué consisten?

En Hey Shop lo primero que encuentra el visitante es la cafetería para degustar cafés de especialidad. La parte central es la tienda con todos los productos (posters impresos en giclée marca de la casa, libros de diseño actuales y descatalogados, plantas del atelier Al Blanc de Poblenou, alfombras de la casa Hidraulik, los juguetes de la marca Pay Yay o las incursiones con la marca de ropa Laser Barcelona y la casa valenciana de muebles Missana. Nos gusta ir incorporando novedades: por ejemplo, pronto tendremos en la tienda una nueva colección de sudaderas gracias a la colaboración con la marca Laser Barcelona.

Finalmente hay una zona que nos gusta llamar “polivalente” porque está pensada para poder hacer talleres, presentaciones y actividades relacionadas con el mundo del diseño. Por ejemplo, recientemente se ha presentado el primer libro de la diseñadora, y también amiga, Malika Favre con quien nos une, entre otras cosas, tener el mismo editor.

Por último, ¿cómo vives liderar, como mujer, un estudio de diseño en un sector en el que no abundan mujeres en posiciones similares a la tuya?

Por un lado, desde el punto de vista estrictamente de liderazgo dentro del estudio y con el equipo, creo que no ocupo una posición de “jefa” tal y como se entiende tradicionalmente. Procuro que haya un diálogo constante dentro del equipo. Para mi es vital que las personas que forman parte de Hey se sientan “de igual a igual”, que haya una comunicación fluida: eso y el respeto por las opiniones de los demás fomenta el intercambio de ideas y facilita el crecimiento de todos como individuos y del equipo como estructura.

Por otro, desde la óptica sectorial, liderar un estudio de diseño en un sector en el que las mujeres, en las posiciones más destacadas, representamos un porcentaje muy residual, pues es un reto continuo, conlleva no bajar la guardia. No creo que sea un hecho aislado en el mundo del diseño el que la mujer tienda a pensar que es menos que su homónimo masculino, cuando lo que en realidad habla por ti es tu trabajo, cómo lo has ejecutado o resuelto. Hay que seguir procurando que las mujeres podamos desarrollarnos en las mismas condiciones que lo hacen los hombres y poder tener la libertad de escoger aquello a lo que nos queremos dedicar. Nos queda aún trabajo por delante.