Cinco documentales de diseño imprescindibles

El Diseño y el lugar que se merece

Con el paso del tiempo, resulta palpable el hecho de que el mundo del diseño está tomando posesión del terreno que desde hace años se merece, y la cantidad de documentales que están surgiendo sobre la materia, así lo demuestran. Documentales realizados con el claro objetivo de dar a conocer, desde sus diferentes ámbitos y perspectivas, el eminente valor del diseño en nuestra vida, así como su historia, su influencia en nuestro presente y sus posibilidades de futuro. En este contexto, hemos hecho una selección de cinco documentales dedicados en exclusiva, al Diseño. Cada uno de ellos con su particular toque distintivo.

Design & Thinking, de Muris Media´s y Taipei Design Center U.S

Design & Thinking, es un documental que nació en 2011 fruto de la relación profesional entre Muris Media´s y Taipei Design Center U.S. 74 minutos de duración en los que sus creativos logran explicar, a través de una serie de sencillas preguntas a diversos profesionales del sector a nivel internacional, los entresijos del DesignThinking. Preguntas como; ¿qué es el DesignThinking?, ¿cómo se aplica en los modelos de negocio?, ¿cómo están las personas cambiando el mundo con sus propias mentes creativas? Muris es la suma del nombre propio de sus fundadores, Mu-Ming Tsai y Iris Lai, ambos graduados en la Academy of Art University de San Francisco. Dos apasionados del mundo del diseño a quienes su formación académica les sirvió para idear y posteriormente desarrollar este documental, poniendo de manifiesto su creciente interés por mostrar el mundo del diseño desde un punto de vista audiovisual. Objetivo que lograron al unir fuerzas con Yuhsiu Yang y Melissa Huang en 2011, ambos trabajadores de Taipei Design Center U.S durante el año de realización del documental.

The modern Russian design, de Sergey Shanovich

The modern Russian design, es el primer proyecto audiovisual en el que se muestran los últimos 20 años de diseño en Rusia. Desde cómo es la vida cotidiana de un diseñador ruso, hasta dónde trabaja, qué estudia y crea, además de cómo piensan y cómo son las escuelas de diseño en su país. Un proyecto dirigido por Sergey Shanovich y producido por la empresa de su propiedad, Shan Design, que tiene su origen en 2014, y en el que se analiza por separado cuatro ámbitos del diseño; Gráfico, Industrial, Moda y Multimedia. Siendo el primero de ellos el dedicado al Diseño Gráfico, el cual, tuvo la participación de más de 60 profesionales del sector.

Función y Forma, dirigido por Benet Román

Función y Forma. Diseño en España. Medio siglo contigo, es un documental dirigido por Benet Román, producido por La Chula Productions y TVE, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, y patrocinado por BCD (Barcelona Centro de Diseño). La cinta, que a lo largo de su hora de duración hace un recorrido por el mundo del diseño español, va dando forma a la historia del diseño en España mediante una narrativa cronológica originada gracias a las diversas entrevista realizadas a algunos de los personajes más destacados del sector como Juli Capella, Javier Mariscal, Nani Marquina, Pepe Cruz Novillo, Isidro Ferrer o Mario Ruiz, entre muchos otros.

Design Disruptors, de Clark Valberg

Design Disruptors es un documental ideado por Clark Valberg, CEO de InVision, empresa dedicada al diseño de software. El objetivo de Valberg, era mostrar al mundo como las nuevas tecnologías, internet y las redes sociales, han cambiado la vida del ser humano. Un mundo nuevo en el que el usuario, sus necesidades y requerimientos, son cada vez más valorados. Al mismo tiempo, con Design Disruptors se busca poner de manifiesto la importancia del diseño, para la correcta e idónea interacción entre los diferentes tipos de usuarios y sus pantallas. Y es que, cualquiera de las funciones más intuitivas de nuestras páginas web o aplicaciones favoritas, comenzaron como simples ideas rodeadas de otras miles ideas, siendo el trabajo del diseñador el responsable de averiguar cuáles eran funcionales y cuáles no.

Design is Future, de Toormix y BCD

Design is Future, es el documental resultado de la pasada edición del congreso homónimo celebrado durante la Barcelona Design Week, en el Museu del Disseny de Barcelona, entre los días 6 y 8 de junio de 2016. Una iniciativa del estudio de diseño multidisciplinar Toormix y BCD Barcelona Centre de Disseny, que fue dirigida por Laura Sans con el soporte técnico de Fábrica, siendo el responsable del sonido, Francesco Novara. 35 minutos de un video que vio la luz el pasado mes de noviembre, en el que se muestran los puntos e ideas más fuertes de 15 profesionales del sector, conferenciantes de Design is Future , con el objetivo de dar a conocer el evento a todos aquellos que no pudieron asistir. Todo ello, en un marco dinámico a la par que didáctico, realzando el claro objetivo de captar la atención del espectador.