Cinco libros para el mes de diciembre. Diseño y creatividad en palabras

Share this...

Emociones, Marketing y Comunicación, de José Antonio París

Escrita por José Antonio París y coeditada por Experimenta Libros, Emociones, Marketing y Comunicación está dedicada a comprender el rol e impacto de las emociones en las cuestiones que tienen que ver con nuestro paradigma del marketing esencial y la comunicación mercadológica. La idea es trasladar al lector las mejores herramientas para visualizar el impacto emocional en el plan de marketing y aprovechar al máximo el desarrollo de nuevos productos y servicios. Ir a la tienda.

Generating Product Ideas: Actionable Techniques for Finding New Business Ideas, de Artiom Dashinsky

«Hoy en día, todas las habilidades para crear un producto se pueden aprender online, programación, diseño, marketing,… todas menos una: concebir nuevos productos. Con este libro, aprenderás técnicas prácticas para encontrar ideas para comenzar tu próximo negocio, rentable, físico, digital, de servicios o de contenido», comenta el diseñador, maker y escritor alemán, Artiom Dashinsky, sobre su libro Generating Product Ideas: Actionable Techniques for Finding New Business Ideas, de Artiom Dashinsk.

Liderazgo Imperfecto. Educando a los líderes del siglo XXI, de Jordi Alemany

En Liderazgo Imperfecto, Jordi Alemany busca provocar en el lector algunas reflexiones que amplíen su comprensión acerca de la compleja tarea de liderar, y que le permitan practicar y perfeccionar sus capacidades como líder por si, actualmente o en el futuro, le toca desempeñar ese papel tan difícil a la par que necesario en cualquier organización. Editado por Experimenta Libros, Liderazgo Imperfecto. Educando a los líderes del siglo XXI, cuenta con prólogo de Sergio de la Calle Asensio. Ir a la tienda.

Solving Product: Reveal Gaps, Ignite Growth, and Accelerate Any Tech Product with Customer Research

El emprendedor y cofundador de Landr, Étienne Garbugli, es el autor de Solving Product: Reveal Gaps, Ignite Growth, and Accelerate Any Tech Product with Customer Research, una obra práctica que busca allanar el camino para todos aquellos que están pensando iniciar una andadura comercial. A lo largo de sus 520 paginas, Garbugli ofrece las herramientas para minimizar los vacíos en los modelos de negocio, aclarar los desafíos a enfrentar, establecer planes de acción claros para abordar problemas o hacer que sus organizaciones estén más centradas en el cliente, entre otros muchos puntos que según el experimentado CEO italiano, entiende son importantes.

Las leyes de UX, de Jon Yablonski

Las leyes de UX explica cómo aplicar los principios clave de la psicología para crear productos y experiencias más intuitivos y centrados en las personas. Su autor, el diseñador, docente y escritor estadounidense, Jon Yablonski, deconstruye aplicaciones y experiencias familiares para proporcionar claros ejemplos de cómo los diseñadores de UX pueden crear experiencias que se adapten al modo en que los usuarios perciben y procesan las interfaces digitales. «La composición de la psicología, en concreto de la psicología que subyace en el comportamiento de los usuarios y su interacción con las interfaces digitales, es quizá la habilidad más valiosa no relacionada con el diseño que puede tener un diseñador», comenta Yablonski. Las leyes de UX ha sido editada en español por Parramon.

La imagen de portada de este artículo es obra de Yair