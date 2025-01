Cinco libros para el mes de enero. Año nuevo, nuevas lecturas

Puño y Letra. Un cruce interdisciplinario entre poder y caligrafía, de Mariana Pittaluga y Uriel Aiskovich

El politólogo Uriel Aiskovich y la diseñadora Mariana Pittalugaproponen en Puño y Letra. Un cruce interdisciplinario entre poder y caligrafía (editado en España por Expeirmenta Libros), un recorrido por los alfabetos gótico y hebreo desde un abordaje político y filosófico. Se trata de un libro abierto a todos y todas aquellos interesados en el diseño, la caligrafía y la reflexión filosófica. Un camino en donde el arte, las biblias, Foucault y Benjamin se encuentran. «Puño y letra se esfuerza en revelar, bajo la presunta neutralidad o inocencia de un fenómeno naturalizado (la mano, manejando el instrumento de escritura –cálamo; pincel; estilete; estilográfica; lápiz; bolígrafo…–, o la impresión mecánica mediante caracteres de imprenta que inscriben sobre superficies diversas –metal; piedra; madera; barro; piel; papel; monitor…– trazos de naturaleza sígnica), todo un subsuelo o trasfondo ideológico-político», comentan los autores. Ir a la tienda.

Elastic Architecture. Frederick Kiesler and Design Research in the First Age of Robotic Culture, de Stephen J. Phillips

El profesor, divulgador y escritor estadounidense Stephen J. Phillipses el responsable de Elastic Architecture. Frederick Kiesler and Design Research in the First Age of Robotic Culture, una obra imprescindible para entender el papel del Frederick Kiesler en la arquitectura tal cual la conoceos hoy. Efectivamente, en este libro editado en inglés por The MIT Press, Phillips explica —entre otras cosas— cómo Kiesler estableció una nueva trayectoria profesional para los arquitectos, no como maestros de obra, sino como profesionales de la investigación cuyos medios y métodos innovadores podrían promover la arquitectura alternativa y especulativa.

Utop.IA. Fábulas sobre humanos y otras máquinas de vending, de Luis Montero

¿Deberían las máquinas tomar decisiones morales? ¿Debería un robot decidir sobre la vida y la muerte de los humanos? ¿Debería una máquina sustituir el vientre materno? ¿Debería el humano ser mejorado por la ingeniería genética? ¿Qué significa «mejorar al humano»? En Utop.IA. Fábulas sobre humanos y otras máquinas de vending, el filósofo y publicista español, Luis Montero busca responder estas preguntas, proponer otras y animar al lector a buscar sus propias soluciones.

Editado por Experimenta Libros, Utop.IA es un compendio de los cuentos publicados en la página web de la revista Experimenta (y aún otros inéditos), nacidos como material para animar el debate en clases de ética de la tecnología. Ir a la tienda.

The Package Design Book, de Julius Wiedemann

Taschen presenta The Package Design Book, un potente volumen de 14 x 19,5 cm, tapa dura y 672 páginas, que reúne los trabajos ganadores (del 2008 al 2016) de los Pentawards, los famosos galardones que desde 2007 celebran y premian los proyectos de packaging más innovadores e influeyentes del mundo. Gracias a las descripciones de los productos y las numerosas imágenes, el lector descubrirá las fuentes de inspiración de los mejores profesionales y agencias de la industria detrás de estas obras que forman parte de nuestra vida cotidiana. Coordinado por Julius Wiedemann, The Package Design Book está editado en alemán, francés, inglés. «No está únicamente reservado a los profesionales del diseño y el marketing, sino que gustará a cualquier persona interesada en el proceso creativo que esconden los envases y embalajes», comentan desde la editorial británica.

Logo: Revised Edition, de Michael Evamy

El libro Logo: Revised Edition de Michael Evamy es un recurso imprescindible para cualquier diseñador gráfico, estudiante o profesional. Con 432 páginas llenas de información detallada y actualizada, este libro ofrece una amplia visión sobre el arte y la ciencia de crear logotipos.Editado en inglés por Laurence King Publishing, esta obra cubre todo lo que necesitas saber sobre este apasionante ámbito. Además, el autor también proporciona ejemplos y análisis de algunos de los logotipos más emblemáticos de la historia, lo que lo hace de una lectura interesante y educativa. En resumen, si estás interesado en el diseño de logotipos o simplemente quieres conocer más sobre este campo, Logo: Revised Edition es una excelente opción.

La imagen de portada de este artículo es obra del ilustrador Emil Wikstrom