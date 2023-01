Cinco libros para el mes de enero. Sobre diseño, sobre arquitectura, sobre creatividad,…

Economías del diseño

En Economías del diseño, Guy Julier analiza la relación del diseño con el neoliberalismo y la manera en que su práctica cambia el modo en que actuamos como seres económicos. Con un estilo ameno y riguroso, esta nueva entrega de Experimenta Libros explica los procesos económicos en los que se ve involucrado el diseño, explora su relación con la propiedad intelectual y analiza su papel en el sector público. En definitiva, Julier da vida a una compleja teoría a partir de casos concretos como las mejoras en el hogar, la moda rápida o los centros comerciales, asuntos aparentemente banales. pero de gran importancia para la interacción económica en la sociedad moderna. Ir a la tienda.

Soft Electronics. Iconic Retro Designs From the ’60s, ’70s, and ’80s

La siempre interesante editora alemana, Gestalten, presenta Soft Electronics. Iconic Retro Designs From the ’60s, ’70s, and ’80s, un delicioso volumen de 21 x 26 cm y 288 páginas, en el que se recoge los trabajos más populares y representativos del diseño de producto, procedentes de las décadas de los años 60, 70 y 80. Articulado a partir del fondo de Jaro Gielens, uno de los coleccionistas más importantes de los Países Bajos, esta imperdible obra nos muestra como pocas veces se ha visto piezas icónicas de todos los ámbitos y sectores, desde molinillos de café hasta cuchillos eléctricos y secadores de pelo. «Cada objeto posee una halo de longevidad, calidad e innovación que ha sido difícil de igualar desde que la obsolescencia programada redefinió nuestra relación con los bienes de consumo. Soft Electronics rinde homenaje a una era icónica del diseño de productos», comentan desde Gestalten.

ADI Book 2022

La Asociación de Diseño Industrial ADI-FAD organiza los Premios ADI 2022, que aglutina tres reconocimientos en diferentes ámbitos del diseño: los Premios Delta para profesionales y empresas de diseño industrial, otorgados desde 1961, las Medallas ADI para estudiantes de diseño de producto, que se conceden desde 1976, y los Premios ADI Cultura a proyectos que ponen en valor la cultura del diseño, desde 2016. Esta edición, a cargo de Experimenta Libros, incluye además los Premios Delta, unos galardones que celebran su 41ª convocatoria al mejor diseño de producto, y que tienen como objetivo promover el reconocimiento público de aquellos productos innovadores que proponen una renovación conceptual, aportan una preocupación medioambiental y son a la vez un ejemplo de diseño y calidad de fabricación. Ir a la tienda.

Together by Design. The Art and Architecture of Communal Living

El escritor e historiador estadounidense William Richards, cofundador de Team Three, es el autor de Together by Design. The Art and Architecture of Communal Living, una interesante y ciertamente oportuna obra que explora los beneficios arquitectónicos y sociales de la vida comunitaria y los espacios compartidos. «Ya se trate de familias en un hogar multigeneracional, millennials que comparten el alquiler o solteros mayores que buscan compañía, la covivienda y otros tipos de comunidades intencionales ofrecen ventajas económicas, sociales y ambientales para todos los grupos demográficos», comenta Richards. Con fotografías, representaciones y planos de más de 15 proyectos de todo el mundo, Together by Design —editado por Princeton Architectural Press— explora la vida comunitaria a través de la arquitectura, las políticas públicas, el diseño, el estilo de vida, la cultura y la sostenibilidad ambiental.

100 Artists’ Manifestos. From the Futurists to the Stuckists

Alex Danchev y Penguin Modern Classics son los repsosables de 100 Artists’ Manifestos. From the Futurists to the Stuckists, una extraordinaria colección de los manifiestos creativos más importantes de los últimos 100 años. Una suerte de cacofonía de voces de movimientos tan diversos como el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo, el feminismo o el destructivismo, entregado en forma de un brutal volumen de 496 páginas. «Los manifiestos de los artistas son más que revolucionarios. Son extravagantes, escandalosos y, con frecuencia, ofensivos. Combinan ingenio, sabiduría y demandas que sacuden el mundo», comentan desde la editorial. En 100 Artists’ Manifestos, el lector se topará con la palabra escrita de personajes de la talla de Kandinsky, Mayakovsky, Rodchenko, Le Corbusier, Picabia, Dalí, Oldenburg, Vertov, Baselitz, Kitaj,… por nombrar solo a algunos. Imperdible.

