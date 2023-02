Cinco libros para el mes de febrero. De lectura obligada, de lectura necesaria

The Design Of Everyday Things, de Don Norman

The Design of Everyday Things es un libro escrito por Don Norman que explora cómo la tecnología y el diseño afectan nuestra interacción con el mundo que nos rodea. El libro argumenta que la mayoría de los problemas que encontramos en la vida cotidiana son resultado de un diseño pobre y aboga por un enfoque centrado en el usuario en el diseño de productos y tecnologías. Con ejemplos concretos y un enfoque accesible, esta obra de 368 páginas editada em inglés por Basic Books, es una lectura obligada para aquellos interesados en el diseño y la experiencia del usuario.

Mentes creativas. Cómo pasar de lo ordinario a lo extraordinario, de David Asensio

¿Cuántas veces te has preguntado de dónde salen las ideas extraordinarias de personas como Ferran Adrià, Andoni Luis Aduriz, Toni Segarra, Mónica Moro, Carlos Latre o DJ Nano? ¿Cómo conviven con el riesgo de lanzar una idea que se sale de lo establecido? ¿En qué se inspiran para tener esas ideas?,… Estas y otras muchas preguntas por fin tienen respuesta. En Mentes Creativas. Cómo transformar lo ordinario en extraordinario, David Asensio reúne por primera vez los pensamientos y claves de las mentes creativas más brillantes del país. En este libro, editado por Experimenta Libros, encontraremos un estudio detallado de la influencia de la creatividad en todos los ámbitos de la sociedad a través de las conversaciones mantenidas con ellas. Ir a la tienda.

How Design Makes Us Think: And Feel and Do Things

Princeton Architectural Press presenta How Design Makes Us Think, Feel and Do Things, una potente obra editada en inglés que retrata la estrecha relación entre diseño y emoción. A lo largo de sus 256 páginas y a través de cientos de ejemplos, su autor, el diseñador, docente y escritor estadounidense Sean Adams, ilustra cómo el diseño es capaz inspirarnos, provocarnos, divertirnos, enfadarnos o tranquilizarnos, o influir sutil o conscientemente en nuestros pensamientos y comportamientos. «El diseño está en todas partes. Es visceral. es intelectual es emocional Si bien a menudo discutimos la estética del diseño, no siempre profundizamos en las formas en que el diseño puede influir abierta o encubiertamente en cómo nos sentimos y actuamos», comenta Adams.

Tú Comunicas. Los secretos de la comunicación a tu alcance, de Paco Egea

En Tú Comunicas. Los secretos de la comunicación a tu alcance, se cuenta todo lo que necesitas saber para manejarte en el mundo de las relaciones personales con herramientas que utilizan los profesionales de la comunicación. Este libro, escrito por Paco Egea Martínez y editado por Experimenta Libros, realiza un recorrido sumario sobre el conjunto de disciplinas que se encuentran detrás de todo proceso comunicativo. Conocerlas es una buena manera de enfrentarse al azar. En este libro las quiere compartir con los lectores porque, de tanto analizar las identidades de productos y marcas, indagar en las cualidades que hacen que una propuesta sea única y valiosa o desarrollar imágenes que comuniquen mensajes comerciales, ha llegado a la conclusión de que la publicidad ha invadido el territorio más íntimo de la gente: sus instintos, emociones y anhelos; y que deberían traspasarse a sus manos las herramientas que les puedan ayudar a conocerse y conducirse mejor. Porque las personas no se merecen menos que las marcas. Se merecen más. Ir a la tienda.

Logo: Revised Edition, de Michael Evamy

El libro Logo: Revised Edition de Michael Evamy es un recurso imprescindible para cualquier diseñador gráfico, estudiante o profesional. Con 432 páginas llenas de información detallada y actualizada, este libro ofrece una amplia visión sobre el arte y la ciencia de crear logotipos. Editado en inglés por Laurence King Publishing, esta obra cubre todo lo que necesitas saber sobre este apasionante ámbito. Además, el autor también proporciona ejemplos y análisis de algunos de los logotipos más emblemáticos de la historia, lo que lo hace de una lectura interesante y educativa. En resumen, si estás interesado en el diseño de logotipos o simplemente quieres conocer más sobre este campo, Logo: Revised Edition es una excelente opción.

La imagen de portada de este artículo es obra del ilustrador estadounidense en Dan Bejar.