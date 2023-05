Cinco libros para el mes de mayo. Leo, luego existo

The ABC’s of Triangle, Square, Circle: The Bauhaus and Design Theory, de Ellen Lupton

La famosa editorial británica Princeton Architectural Press, presenta The ABC’s of Triangle, Square, Circle: The Bauhaus and Design Theory, una pieza fascinante que explora la historia y la teoría del diseño en la Bauhaus, la influyente escuela de arte y diseño que operó en Alemania entre 1919 y 1933. Escrito por la prolífica diseñadora gráfica, crítica y comisaria especializada en diseño, Ellen Lupton, este libro presenta una introducción clara y accesible a los principios fundamentales del diseño en la Bauhaus, desde la importancia de la forma y la geometría hasta la función y la simplicidad.

Moda, Diseño y Comunicación, de Marcia Veneziani

Editado por Experimenta Libros, este interesante libro titulado Moda, Diseño y Comunicación, obra de Marcia Veneziani, pertenece a un núcleo de investigaciones que han visto la luz bajo el formato de notas o ensayos, y que en esta ocasión se reúnen en una edición cuyo propósito es unificar los diversos formatos y temas que tienen el común denominador de la moda y la comunicación. «La invitación a leer este texto queda hecha y, seguramente, el lector encontrará en él las razones que nos interpelan cuando abrimos los ojos en un mundo posmoderno en el que la cultura visual ejerce su predominio sobre las interacciones humanas, la producción de bienes e incluso, las jerarquías sociales».

Eames: Beautiful Details, de Eames Demetrios

Eames: Beautiful Details es un impactante volumen que rinde homenaje al icónico matrimonio de diseñadores, Charles y Ray Eames. Este libro, escrito por Eames Demetrios y editado por AMMO Books, presenta una amplia selección de fotografías detalladas que resaltan la belleza y la elegancia del trabajo de los Eames en una variedad de campos, desde el diseño de muebles hasta la arquitectura y la fotografía. Además, la obra incluye entrevistas con expertos en diseño y arquitectura que ofrecen una perspectiva única sobre el impacto y la influencia de los Eames en el mundo del diseño.

Diseño tipográfico. La tipografía más allá de la forma, de Eduardo Pepe

Diseño tipográfico: la tipografía más allá de la forma, escrito por Eduardo Pepe y editado por Experimenta Libros, desarrolla en siete capítulos una reflexión sobre la tipografía en relación a sus aspectos morfológicos, a sus posibilidades de uso y a sus fortalezas comunicacionales y expresivas. Además, expone la problemática de la enseñanza del diseño tipográfico en el contexto universitario. Un libro fundamental para profesores, estudiantes, profesionales y amantes de la tipografía.

Dictionary of Color Combinations Volume 2, de Sanzo Wada

Dictionary of Color Combinations Volume 2 es un libro imprescindible para diseñadores gráficos, artistas y cualquier persona interesada en la combinación de colores. Esta obra, firmada por Sanzo Wada y publicada por Seigensha Art Publishing, presenta más de 800 combinaciones ciertamente únicas junto con sus códigos hexadecimales correspondientes. Además, el libro ofrece una introducción útil sobre la teoría del color y cómo utilizarla para crear diseños impactantes y armoniosos. En definitiva, hablamos de un volumen elegante y fácil de usar, una herramienta valiosa para cualquier persona que desee mejorar sus habilidades en el uso del color.

La imagen de portada es obra de un autor desconocido.