Cinco libros para el mes de septiembre. Con el otoño a la vuelta de la esquina

A mí sí me pagan por pensar. Hacia una cultura empresarial creativa, de David Asensio

¿Cómo pretendemos ser un país innovador si no creemos en la creatividad ni en su potencial dentro de las empresas? ¿No deberíamos desarrollar en todas las empresas la creatividad, la confianza en ella, para luego producir esa innovación? ¿Tenemos un liderazgo dentro de las empresas que acepta y provoca la creatividad? ¿Toda empresa puede ser considerada como una empresa creativa a pesar de no pertenecer al mundo de las agencias de publicidad o del marketing? Editado por Experimenta Libros, en A mí sí me pagan por pensar. Hacia una cultura empresarial creativa, Asensio nos muestra que toda empresa es y puede ser creativa, así como también nos propone la forma de llevarla hacia una cultura empresarial creativa. «Este es, casi con seguridad, el primer libro escrito en España que nos muestra cómo toda empresa puede y debe adoptar la creatividad como forma de liderazgo y visión empresarial». Ir a tienda.

Industrial Design A–Z, de Charlotte y Peter Fiell

Industrial Design A–Z recorre la evolución del diseño desde la Revolución Industrial hasta el presente, nos habla de esas sinergias entre forma y función que transforman nuestro día a día. Desde cámaras hasta piezas de menaje de cocina, de Lego a Lamborghini, en estas páginas conocerá a los diseñadores, las empresas globales y, sobre todo, los productos originales que ya forman parte de cada faceta de nuestras vidas cotidianas. Editado por Charlotte y Peter Fiell y publicado por Taschen, Industrial Design A–Z se presenta como una obra imprescindible para todo aquel que alguna vez ha sentido la más mínima curiosidad por el diseño de su cepillo de dientes, la historia que esconde su lavadora o la evolución del teléfono.

Mismatch. Cómo la inclusión da forma al diseño, la tecnología y la sociedad, de Kat Holmes

En ocasiones, los objetos diseñados rechazan a sus usuarios: un mouse de computadora que no funciona para zurdos, por ejemplo; o un sistema de pago con pantalla táctil que solo funciona para personas que leen frases en inglés, que tienen visión 20/20 y usan una tarjeta de crédito. Algo tan simple como las opciones de color puede hacer que un producto sea inutilizable para millones. Estos desajustes son los componentes básicos de la exclusión. En Mismatch. Cómo la inclusión da forma al diseño, la tecnología y la sociedad, editado por Experimenta Libros, su autora, la diseñadora y escritora estadounidense Kat Holmes, describe cómo el diseño puede llevar a la exclusión y cómo el diseño también puede remediar la exclusión. Ir a la tienda.

Art Deco Style, de Jared Goss

Publicado por Assouline, Art Deco Style es una obra imprescindible para los amantes del diseño y la historia del arte que deseen sumergirse en el apasionante mundo del art déco.

Este libro, obra del periodista británico, experto en diseño y arte, Jared Goss, ofrece una rica exploración de este movimiento estilístico que floreció en la primera mitad del siglo XX y que dejó una huella indeleble en la arquitectura, el diseño de interiores, la moda y las artes visuales. A través de páginas ricamente ilustradas y una narración experta, Goss nos guía a través de la evolución del art déco, desde sus raíces en el período de entreguerras hasta su influencia duradera en la estética contemporánea. El autor desglosa las características clave de este movimiento, como la geometría audaz, los materiales lujosos y los motivos exóticos, mientras nos lleva a un viaje a través de los monumentos arquitectónicos más emblemáticos y los objetos de diseño más emblemáticos de la época.

Diagramando la modernidad. Libro y diseño gráfico en América Latina, 1920 – 1940, de Rodrigo Gutiérrez Viñuales y Riccardo Boglione

En Diagramando la modernidad, Rodrigo Gutiérrez Viñuales y Riccardo Boglione nos ofrecen por vez primera un panorama amplio sobre el libro ilustrado en América Latina entre 1920 y1940, una etapa caracterizada por el desarrollo y consolidación de modernidades propias. Con mirada transversal, cruzando ejemplares de diferentes procedencias, en esta interesante obra, editada por RM, de gran atractivo visual, se integra, además de los capítulos escritos por los autores, textos puntuales a cargo de Juan Manuel Bonet, Marina Garone Gravier y Dafne Cruz Porchini.

La imagen de portada es obra de la ilustradora italiana Valentina Ferioli