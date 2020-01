Dorothy Decks, el juego de cartas «musical» de Dorothy

Una partida con Motörhead, The Smiths, Eminem, o Bob Dylan

Los juegos son siempre una buena noticia, la recreación y el ocio son tan importantes como las obligaciones laborales, y más aún si se tratan de juegos creados por y para diseñadores. Este es el caso de Dorothy Decks: Music Edition, una baraja de cartas que reemplaza los motivos tradicionales por canciones. El proyecto ha sido desarrollado por Dorothy, un estudio británico fundado y dirigido por Ali Johnson, Jim Quail y Phil Skegg en 2010.

Utilizando la baraja inglesa como matriz, el equipo creativo ha suplantado los palos por estilos musicales (alternative, electronic, hip-hop y rock) y los motivos de cada carta por una canción famosa relacionada con su valor numérico. The Ace of Spades, de Motörhead; The Queen is Dead, de los Smiths; 8 Mile, de Eminem; o Positively 4th Street, de Bob Dylan, son algunas de las 52 canciones que componen esta baraja “musical”.

Aunque este estudio se dedica casi exclusivamente al diseño, producción y venta de posters, confiesan haber dado un paso en esta dirección a pedido de sus fans: “Nuestros seguidores nos decían que se estaban quedando sin lugar en sus paredes, entonces decidimos comenzar a trabajar en nuevas ideas en torno a los juegos de mesa y la manera de incorporales otra de nuestras pasiones, la música”, comentan sus creadores.