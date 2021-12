Experimenta 91: El futuro de la movilidad. Diseño, planificación y nuevos paradigmas

Emitido originalmente en The Magical World of Disney el 14 de mayo de 1958, el episodio “Magic Highway” (1958) ponía en evidencia el gran interés que Walt Disney tenía en el transporte y su futuro. Un interés constante que aparecía en forma recurrente en los episodios de Tomorrowland que a menudo se centraban en los desafíos del tráfico y el crecimiento de la población.

A diferencia de otros cortos de Disney, en “Magic Highway” no aparecen personajes “tontos” ni sus habituales protagonistas, es el propio Walt quien interviene como presentador y el narrador Marvin Miller en off -eso sí, con cierto tono irónico- quienes nos guían por el camino de lo que imaginaban entonces el futuro de las autopistas, la movilidad y las ciudades.

Si bien se trataba -finalmente- de un comercial sobre el sistema de carreteras americanas, el enfoque que proponen se basaba en un concepto muy “de época” en la década de 1950: asociar la idea de la “libertad en la carretera norteamericana” a nuestra “búsqueda de la felicidad”. Un enfoque que, paradójicamente, se da de cara con los atascos en las carreteras atestadas que aparecen sobre el final de este episodio.

Pero este documental promocional tiene algunas perlas muy interesantes. Desde la anticipación de muchas soluciones para el transporte y la movilidad que hoy son realidad -por ejemplo, la propuesta de vehículos autónomos-, hasta la idea central de que ciudades, autopistas y coches deben ser pensados en conjunto y no como problemas con soluciones independientes.

Una forma de pensar que está íntimamente relacionada con la esencia del diseño.

La nueva movilidad, que incluye aspectos diversos, complejos y al mismo tiempo complementarios, es un tema que incluye una suma de intereses en ocasiones contrapuestos y que, como si se tratase de un Efecto Mariposa, cada acción desencadena una serie de impactos en diferentes sectores. De este modo, pensar en la nueva movilidad no se limita exclusivamente a revisar el tipo de combustible o materiales que utilizan los vehículos, requiere de un análisis más profundo en el que debe considerarse el impacto social, ambiental, económico, urbano, humano y sostenible. Una tarea que comenzó hace décadas y que aún dista -lamentablemente- de tener una solución satisfactoria.

Para profundizar en este tema, en esta edición la Dra. Pilar Vega Pindado nos invita a reflexionar en su artículo “Movilidad sostenible para un tiempo de crisis. La accesibilidad y el futuro de las ciudades” donde afirma que “las personas son el centro de la planificación” ya que “los problemas de la movilidad no se resolverán con más tecnología sino con un cambio cultural y político que impulse otra forma de relaciones sociales”. Esto se suma a la propuesta del Dr. Emmanuel Olusegun Stober que en su artículo “El futuro de los automóviles y la reinvención del transporte” -con traducción y notas de Eugenio Vega- nos dice que “la conducción automatizada y la electrificación están cambiando nuestra manera de entender la movilidad de una manera irreversible”.

Y para confirmar el grado de implicancia del diseño estratégico en esta forma de reinterpretar el presente con perspectiva de futuro, Rodrigo Martínez Rodríguez nos propone “Diseño estratégico para el coche del futuro”.

Autónomos, eléctricos, híbridos, individuales, compartidos, cierto es que la nueva movilidad ya está aquí, algo que podemos ver en la galería de proyectos que ilustran esta realidad en nuestra sección ZUM.

Felipe Taborda nos presenta la fuerza de la imagen en la obra de Mohammad Afshar y las huellas literarias en las caricaturas de Cássio Loredano.

Y desde Berlín, Luján Cambariere nos ofrece un recorrido por el talento joven alemán reunido en la muestra German Design Graduates; además de adentrarnos en el fenómeno del craft y su relación con el diseño.

Los diseñadores tenemos grandes desafíos por delante: trabajar en nuevas formas de movilidad que permitan un desarrollo sostenible, considerando el impacto social y ambiental que producen, en ciudades que estén preparadas para este cambio de era.

Una era que, según Disney en “Magic Highway”, era la antesala de un futuro brillante y optimista.

De nosotros dependerá que así suceda.

En Experimenta 91, los invitamos a viajar al futuro de la movilidad. ¡Bienvenidos!

* Un especial agradecimiento a Dan Heaton de tomorrowsociety.com por la información acerca de “Magic Highway”