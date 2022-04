Experimenta 92: gestionar el diseño para diseñar la gestión. Equilibrio inestable, campos imprecisos

Share this...

En su libro “Cuestiones del diseño: equilibrio inestable sobre campos imprecisos” (2018), Dora Giordano se pregunta si “el giro de la mirada en el proceso cultural, que vivimos hoy, se produce por una pulsión que presiona aún, perforando modelos ya agotados, o se trata de un reemplazo de viejas y supuestas verdades por otros enunciados que buscan configurar un nuevo modelo”.

Su fantástica obra -editada en España por Experimenta Libros– reflexiona sobre los saberes aprendidos y busca, a partir de conjeturas planteadas como hipótesis, proponer nuevas preguntas sobre el Diseño y su cultura que permitan encontrar respuestas desde una perspectiva de verdadera innovación en la construcción del conocimiento.

Analizar el diseño como una actividad que se desarrolla dentro de un equilibrio inestable sobre campos imprecisos es una verdadera declaración de principios y, al mismo tiempo, un diagnostico eficaz acerca de las circunstancias que rodean al aprendizaje y la práctica de esta disciplina.

Como diseñadores siempre hemos entendido nuestro hacer más allá del objeto resultante. Y a la gestión del diseño como una herramienta eficaz para mejorar condiciones y procesos en cualquier ámbito de la cultura, la economía y la sociedad. Tal y como lo expresa Norberto Chaves en su artículo “Design Management: una grieta que no termina de cerrarse” al decir que “la complejidad de la Gestión del Diseño se multiplica si consideramos la cobertura, prácticamente universal, del diseño sobre la producción: no hay organización que no necesite insumir algún tipo de servicio de diseño”.

El campo impreciso de la definición profesional y sus incumbencias configuran así una difusa percepción alrededor de las implicancias positivas que conlleva la gestión del diseño y sus múltiples aplicaciones.

Estrategia y diseño están íntimamente relacionados, y de su equilibro -en ocasiones inestable- depende el éxito o el fracaso de un proyecto. Como en el Yin y el Yang taoísta construyen un vínculo dual entre estas dos fuerzas -aparentemente- opuestas y complementarias que se encuentran en todas las cosas.

Una dualidad a la que refieren Maite del Mundo y Cristina Latorre -Creatique- en su artículo de esta edición al afirmar que “estrategia y diseño forman un binomio decisivo que se debe trabajar desde el inicio e incide sobre los resultados de nuestro trabajo”.

La visión estratégica permite superar la instancia de entender al diseño como complemento de las etapas finales del proceso productivo, que alimenta “la tradicional imagen del diseñador dando forma a un artefacto del mismo modo que un escultor da forma a su obra, lo que impide comprender el verdadero papel del diseño en la sociedad”-Eugenio Vega, “Los inicios de la gestión del diseño”– para posicionarlo en el eje central de la gestión.

Pero, claro está, que esta visión ha ido evolucionando. Como afirma Rodrigo Martínez en su artículo “El diseño al servicio del negocio”, la disciplina del diseño “ha ido tomando, progresiva y simultáneamente, un papel cada vez más importante en el plano estratégico de empresas y organizaciones. Sin embargo, este rol estratégico no es un enfoque estrictamente novedoso, ya que a lo largo de la historia, grandes referentes del diseño han sido para sus clientes mucho más que meros configuradores de soluciones”.

Para continuar profundizando en la relación entre gestión y diseño, conversamos con Verònica Fuerte, toda una referencia dentro del panorama del diseño gráfico español con proyección internacional y quien es, al mismo tiempo, una emprendedora que lleva adelante tanto Hey -su estudio- como su tienda Hey Shop y la creación del podcast Women at Work. Una mujer que lidera con pasión una gestión compleja en diferentes áreas del negocio de la gráfica y la comunicación.

Felipe Taborda dialoga con Stefan Sagmeister -probablemente uno de los últimos Rockstar del diseño- sobre la relación existente entre arte y diseño; y con Julián Naranjo, uno de los más destacados diseñadores chilenos, autor de proyectos icónicos.

GAIN, la Agencia Gallega de Innovación, nos introduce en Diferenza, un proyecto sostenible de innovación y diseño estratégico para la transformación social y económica de Galicia.

También, como es habitual en Experimenta, están presentes nuestras sección ZUM -dedicada a proyectos minimalistas-, Foco -con un homenaje al arquitecto Ricardo Bofill-, 5Libros y Deseo. Y, por supuesto, mucho más sobre arquitectura, interiorismo, digital, diseño gráfico, diseño de producto e industrial.

Una nueva edición de nuestra revista que explora esta dinámica de relaciones cruzadas en las que analizamos cómo a partir de gestionar el diseño, podemos proponer diseñar un nuevo modelo de gestión. Un modelo integrador, transformador y útil para toda la sociedad.

¡Experimenta 92 ya está aquí!

Disponible en nuestra tienda online y librerías.