Experimenta 95: Activismo. Diseño y acción política

Activismo y diseño tienen históricamente una relación de larga data. Diferentes declaraciones y manifiestos enunciados por movimientos y escuelas a través de la historia, son sólo una parte visible del entramado que conforma este binomio. Una forma de vinculación que implica entender el diseño como una práctica política, tal y como lo expresa Eugenio Vega al decir que “es una forma de reconocer su capacidad como impulsor del cambio social”. El profesor Guy Julier –en su artículo Political Economies of Design Activism and the Public Sector– nos ofrece además una aproximación al auge que actualmente ha alcanzado esta relación, al decir que “en los últimos años, ha resurgido en alianza con una serie de cuestiones políticas mundiales, incluidas las respuestas a los problemas del petróleo, el cambio climático, la escasez de alimentos, la justicia social, la brecha digital, el cambio demográfico, los conflictos militares, la igualdad y la orientación sexual, la recesión económica y la globalización”. Y agrega que la definición diseño activista es “el término que implica un ímpetu voluntarista, políticamente motivado: un deseo de mejora, de hacer un `mundo mejor´».

De hecho, Tim Jordan en su libro Activism! Direct Action, Hacktivism and the Future of Society, describe el activismo como “una empresa moral porque busca presentar una visión para una sociedad mejor”. Aunque en esta caracterización sugiere que el activismo puede ser tanto progresista como regresivo, visionario, reformista o reaccionario.

Si consideramos el interés creciente por áreas como el diseño para el impacto social o el diseño de servicio público –sólo por citar algunas–, es evidente que de un modo u otro el activismo en el diseño también ha ido en aumento. Porque, como publica Ann Thorpe en su artículo Defining Design as Activism, “dado que la mayor parte del diseño busca mejorar las condiciones de vida de las personas, la mayor parte debe, en algunos sentidos, ser activismo”.

¿Es esta una nueva forma de hacer política? Claramente no. Pero cierto es que se han acelerado los procesos y acortado los caminos hacia un modelo en el que el activismo comenzó a poner en agenda diferentes temas que buscan cambiar una realidad urgente o, al menos, visibilizar temas que son acuciantes para la sociedad en su conjunto.

¿Cuál es el papel del diseño en este nuevo contexto? Si nos aferramos a la idea de que “el intento de transformar la realidad mediante el diseño está en el origen de los propios fundamentos de una disciplina que nació con la terrible contradicción entre sus principios éticos y el pragmatismo al que obligaba su estrecha colaboración con el sistema económico” –Eugenio Vega en su artículo La forma, la función y el sentido (político) del diseño de esta edición– es probable que su papel resulte significativo, si es que consigue superar esta contradicción de origen.

Un tema tan apasionante no podía estar ajeno a esta nueva edición de Experimenta por lo que decidimos centrarla en la relación entre diseño y activismo. Sonia Díaz y Gabriel Martínez (Un Mundo Feliz) nos introducen al mundo del comisariado entendido como herramienta activista en su artículo “Exposiciones y posicionamientos políticos”; Lucas López nos impulsa a reflexionar sobre todo lo que el diseño puede hacer para ayudar a transformar el mundo, basado en la experiencia del colectivo internacional What Design Can Do (WDCD); y exploramos soluciones arquitectónicas que ponen foco en la innovación sostenible y singular con el estudio UZarchitecture, que desarrollan su actividad entre Bilbao y Taipéi.

Nuestra periodista en Berlín, Luján Cambariere, nos presenta el comienzo del Design Kalender con los dos eventos de diseño internacionales más importantes con los que Alemania inaugura el año: la Berlín Fashion Week y la feria Ambiente en Frankfurt.

Felipe Taborda nos presenta el fantástico registro fotográfico de la cultura del norte de Brasil realizado por Luiz Braga; y nos introduce al mundo Armoribats de Leonardo Buggy.

Además, la Fundación IDA nos trae una mirada histórica de la comunicación postal y arte del correo argentino en el período 1920-1940.

Como es habitual, nuestras secciones Deseo, Zum y 5 Libros dicen presente. Y el infaltable Reflexiona, dedicado íntegramente al diseño activista.

Una edición que, además, suma más páginas para poder compartir con vosotros mucho más contenido.

Activismo como forma de acción política. Diseño como herramienta de transformación. Activismo y diseño en esta edición de Experimenta. Un tema que, sin duda alguna, abre un amplio campo de reflexión y debate que hoy queremos compartir con vosotros.

¡Bienvenidos a Experimenta 95!

