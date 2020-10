Greetings from Javier Jaén Studio, el diseño de una antología

Un paseo en primera clase por la obra —y por qué no, la vida— de Javier Jaén

Aunque se autodefine como «traductor», Javier Jaén (al que Experimenta tuvo la oportunidad de entrevistar en su edición número 85) es sin lugar a dudas, uno de los ilustradores españoles más importantes de la actualidad. Este creativo barcelonés nacido en 1983 es es dueño de un estilo único y reconocible que lo ha llevado a trabajar para gigantes como Louis Vuitton, The Washington Post, Greenpeace, The New Yorker o Time, entre otros. Muchas de sus piezas, extraordinarias tanto en términos de comunicación como de ejecución, ya forman parte de la historia viva del diseño contemporáneo. Con estos antecedentes, un libro que recopilara su legado era más que necesario.

En este sentido, la editorial británica Counter-Print coge el testigo y edita Greetings from Javier Jaén Studio, una notable pieza editorial que cautiva al lector desde el contenido y el propio diseño del volumen. Se trata de una imperdible antología que reúne, ordena y ofrece un paseo en primera clase por la obra —y por qué no, la vida— de Javier Jaén, desde sus primeros trabajos, como el realizado para el BccN Barcelona Creative Commons Film Festival, hasta sus grandes éxitos, como el encargo de The New York Times para conmemorar, nada más y nada menos, que el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna.

En resumen, un monográfico potente donde el diseño, la creatividad y el talento brillan, y brillan con fuerza. El detalle: aunque se trata de una obra en esencia visual, es cuanto menos curioso asegurar que los textos son tan buenos como las ilustraciones. Todas las piezas están comentadas por el propio Jaén en un tono cercano y con pizcas de humor, el creativo barcelonés ofrece al lector información de primera mano sobre la inspiración, situación y circunstancias de cada uno de los trabajos. Brillante.

Ahora toca hablar del diseño editorial. La responsabilidad de proyectar este robusto volumen de 24,5 x 20,5 cm, tapa dura y 394 páginas, ha recaído en Jon Dowling, Céline Leterme y el propio Javier Jaén. Fresca y cercana, la propuesta gráfica de Greetings from Javier Jaén Studio convence de principio a fin. La elección de una tipografía monoespaciada (Vulf Mono, de la fundición californiana Ohno) para el cuerpo y pies es un acierto, aporta aire a las composiciones y un cierto toque de sofisticación. El contrapunto lo consiguen con la implementación de la Washington Heights JNL, un tipo agresivo de palo seco creado por Jeff Levine, para cubrir titulares y destacados. Para terminar, el detalle: un divertido insert desplegable con stickers marca de la casa. De nuevo, brillante.