¡Bienvenida!

En Experimenta creemos en la integración de las distintas generaciones de diseñadores. Y para crear nuevos ámbitos de encuentro, decidimos acompañar y apadrinar todo el proceso de creación de una nueva publicación.

Hoy nace Margen-Margin y aquí os la presentamos.

Nacer en el Margen

Por Gabriel Martínez, Sonia Díaz y Daniel Álvarez Cienfuegos

Directores de Margen-Margin

Margen-Margin es un espacio de búsqueda y revelación que abarca distintas disciplinas del diseño y el arte. Nuestro objetivo principal es brindar una oportunidad a aquellas personas que se han encontrado ocultas o apartadas, permitiéndoles salir a la superficie y participar de manera activa e involucrada. Justo aquí reside el carácter y personalidad de nuestra propuesta, en la divulgación y puesta en valor de lo desconocido, lo que se encuentra en los límites y en la periferia del foco popular.

Nos apoyamos en la tradición y el peso de Experimenta, una revista de referencia en el campo del diseño y la creatividad. Sin embargo, Margen-Margin quiere probar y desarrollar algo completamente distinto, partiendo de otro lugar y dirigiéndose hacia otra dirección.

Se trata de un planteamiento experimental que fomenta la exploración y el riesgo creativo.

Nuestro modelo es joven y para los jóvenes, no porque contemos con ellos, sino porque están ellos. Pretendemos establecer un diálogo reflexivo con los lectores, ofreciendo un concepto, tiempo y velocidad diferente en comparación con otras publicaciones del mismo ámbito. Queremos mostrar un lugar donde no existe lo “viral”.

Con un estilo de diseño contemporáneo, Margen-Margin se propone un enfoque visual conceptual y fresco para presentar el contenido y promover la interacción con el lector. Aquí radica la magia de conectar personas e ideas.

Margen-Margin no es un renovar, es un nacer

“La libertad está en los márgenes, como respuesta a un impulso sumamente primario como es ser, y en consecuencia crear. En este lugar todos somos y creamos, de dentro hacia fuera, sin cortafuegos, sin juicios de valor, sin detractores ni aduladores. Somos y creamos porque no tenemos que ajustarnos a los deseos ni a las expectativas de nadie, ni a leyes ni a consignas. Somos y creamos en los márgenes con total libertad porque es el único lugar en el que podemos hacerlo y, porque no hacerlo, representa la derrota de una misma frente al mundo.” paulauve_phtx

La libertad está en Margen

“We love magazines”, “literal” y necesitábamos urgentemente compartir nuestra pasión por el “print”, el diseño gráfico impreso. Jeremy Leslie, en la introducción a The Modern Magazine, nos recuerda que, en el contexto contemporáneo, la revista es una forma de comunicación que sigue utilizando la alquimia más elemental manipulando texto e imagen a doble página; y que el periodismo visual nunca ha sido tan fácil y emocionante. Margen-Margin es una respuesta necesaria y exigente para seguir comunicándonos, para poder mantener viva la creatividad del día a día, para compartir palabras, imágenes y todos los puntos de vista.

Aunque parezca extraño, esta nueva publicación nace por la confluencia de dos cuestiones que siempre son problemáticas: la enseñanza y la economía; se gesta en un espacio de aprendizaje, ArteDiez la escuela de arte y diseño de la Comunidad de Madrid, y toma forma gracias al compromiso de Experimenta, una revista y una editorial dedicadas a la promoción del diseño. Pero vamos a tratar de explicarlo tomando como referencia tres libros: La enseñanza como actividad crítica (Neil Postman y Charles Weingartner, 1973. Barcelona: Editorial Fontanella) y Economías del diseño (Guy Julier, 2022. Madrid: Experimenta Libros) y Emigre: Graphic design into the digital realm (VanderLans, Rudy, Zuzana Licko & Mary E. Gray, 1993. New York: Byron Preiss).

Premisa número uno: La educación exige fomentar “la capacidad de aplicar las mejores estrategias disponibles para sobrevivir en un mundo lleno de dificultades, incertidumbres y oportunidades” (Postman y Weingartner, 1973, 15). Por lo tanto, incitar a las personas a que tengan iniciativas e involucren a otras personas es clave; que el aprendizaje sea algo tangible. Margen-Margin ha sido un “masaje”, un proceso de aprendizaje y descubrimiento que acaba de empezar. Este proyecto de periodismo visual es puro aprendizaje y como todo “método de averiguación es un masaje, un proceso; y nada se averigua acerca de su funcionamiento con el simple intento de darle un nombre adecuado” (Postman y Weingartner, 1973, 44). Es decir, exige aprendizaje en la acción, investigación activa de estructuras y relaciones: pensar, proponer y realizar.

Premisa número dos: “La economía informal implica prácticas comerciales al margen” (Julier, 2022, 175). Margen es una publicación que nace de Instagram, es decir, de personas creativas que aportan contenido que se intercambia con la intención comunicativa más radical, que te vean, estar presente, visualizarte… La creatividad de muchas personas se manifiesta a través de actividades informales dando lugar a una creatividad sumergida. La intención de Margen es visibilizar en formato impreso toda esa creatividad gris, es decir, actividades que realizan personas creativas pero impagadas o no reconocidas dentro del sistema. Parafraseando a Guy Julier, la finalidad de Margen es promocionar a todas las personas cuya creatividad informal produce una innovación abierta y que, en gran medida, permanece al margen de las estructuras habituales de promoción profesionales e institucionales. Por ello, esperamos que Margen sea una forma de dar salida y visibilidad a tanta creatividad marginada por los grandes medios y aporte su granito de arena revolucionario a las economías del diseño y a las culturas contemporáneas. Porque «las revoluciones se producen en los callejones sin salida» (Bertolt Brecht).

Premisa número tres: “En cierto sentido, hemos cerrado el círculo… Estamos totalmente de acuerdo con la idea de reunir de nuevo todas las disciplinas que aún se mantienen separadas”. Retomando estas palabras Rudi VanderLans, editor y diseñador junto a Zuzana Licko de Emigre, la revista más influyente de los 80 y 90, nos sentimos también orgullosos de crear una revista publicada por personas interesadas principalmente en lo visual porque “creemos que nadie puede escribir con más pasión que nosotros sobre las cosas que nos interesan”.