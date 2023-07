Irina Kiro, cuando el color lo es todo. Buena ilustración serbia

Irina Kiro, cuando el color lo es todo. El nivel de la ilustración serbia

Sí, como dicen algunos, puede que hayan tantos ilustradores como estrellas en el cielo, Irina Kiro brilla con fuerza entre todos ellos.

Los afortunados que hayan seguido de cerca la carrera de esta joven diseñadora gráfica e ilustradora serbia saben, que aunque marcadamente diferentes, sus etapas siempre han mantenido un mismo —y alucinante— relato. Una suerte de precioso hilo rojo que une una serie con la siguiente, a pesar de que estás van evolucionado o, mejor dicho, perfeccionándose. ¿Ejemplos? Sus trabajos más recientes. Hablamos de una colección de seis placas de una potencia y personalidad fuera de lo común. Una arriesgada apuesta por el color y el esencialismo formal que en teoría, no debería funcionar, pero lo hace, y muy bien.

«Desde el minimalismo y la precisión, busco inspiración en la cultura moderna, la naturaleza y los objetos que ofrecen patrones y texturas atractivas», asegura Kiro y agrega: «Me encanta observar las cosas a mi alrededor. Algunos pueden llegar a pensar que soy un poco extraña, a veces simplemente no puedo apartar la mirada de una persona u objeto pero, en realidad no lo soy, es simplemente la forma en que observo el mundo que me rodea».

Si hay llegado hasta aquí podrías llegar a pensar que se trata de una artista, que va por libre, que no atiende ni entiende de briefing, pues no. La obra de Irina Kiro ya ha servido como vehículo para comunicar marcas universales como L’Oréal, The Guardian, Wired, Hewlett-Packard, Tous, Facebook, Adidas o Qatar Airways. Y lo mejor de todo es que aún no hemos visto lo mejor de Irina Kiro.