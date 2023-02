Jenn Liv, ilustración a contracorriente. Entre China y Canadá

Google, The New York Times, The New Yorker, TED, Bloomberg,…

La ilustradora china Jennifer Liu, más conocida como Jenn Liv, es una de las creativas más talentosas y complejas de la escena internacional. Una cartera de clientes tan amplia como variopinta, en la que destacan firmas de la talla de Google, The New York Times, The New Yorker, TED o Bloomberg, por nombrar apenas algunas, dan fe de la versatilidad y llegada que tienen sus piezas. Operando desde la ciudad de Toronto desde su graduación, Jenn Liv lleva años aportando ideas, inspiración y trabajos referenciales, tanto en término de técnica como de inspiración. Aquí, un puñado de sus trabajos más populares.