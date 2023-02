Jiaqi Wang: color, forma y función

Un colorido realismo mágico

Apple, Google, Nike, Adobe, The New Yorker, The Wall Street Journal, The Washington Post, Forbes, Firefox, Pepsi, Facebook,… esta impresionante lista de empresas son solo algunos de los clientes habituales del ilustrador y diseñador chino, Jiaqi Wang. Actualmente operando desde la ciudad de Los Angeles, Wang ha conseguido a base de esfuerzo y buen criterio, traspasar fronteras y no solo geográficas, sus trabajos tanto sirven para ilustrar una aplicación o unas zapatillas, como un artículo opinión o un refresco.