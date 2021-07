Las cajas de cartón para embalar de Jens Nilsson. Tipográficas, divertidas, efectivas

Share this...

Así da gusto hacer la mudanza

El diseñador gráfico sueco Jens Nilsson, exdirector de arte de Snask, ha sido el encargado de diseñar una colección de cajas de cartón para embalar para Packhelp, una de las empresas lideres de este sector y que consiguió posicionarse gracias a sus originales líneas de productos.

La serie, creada para el mercado sueco, destaca por su simpleza visual, efectiva resolución e ingeniosa composición. A dos colores y montado sobre la Fatface, aquella hermosa familia creada en 2015 por la fundición californiana OH no Type, Nilsson consiguió crear un divertido sistema gráfico que se entiende —y disfruta— con la agrupación de cajas. Efectivamente, cada volumen por si solo no dice, literalmente, nada. En cambio, al agruparse de forma correcta, la palabra «help» se muestra.

Aunque de primeras se podría decir que la propuesta de Nilsson es poco o nada original, su fortaleza reside en la acertada elección de colores y la armonía de las composiciones y, por supuesto, el haber conseguido integrar en este sistema una gran vaeridad de medidas de cajas.