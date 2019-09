Luces y sombras en las ilustraciones arquitectónicas de Anastasia Kraynyuk

Entre el brutalismo y La Muralla Roja

La joven arquitecta, interiorista y diseñadora gráfica rusa Anastasia Kraynyuk, ha desarrollado una serie de ilustraciones que retratan, de una forma notable, escenarios ficticios cuya arquitectura es exaltada a través de un magnífico juego de luces y sombras y una paleta de colores austera. “La arquitectura y el diseño es lo que realmente me inspira. En mis trabajos intento transmitir el estado de ánimo que crea el espacio en interacción con la luz”, comenta la joven creativa nacida en la ciudad de Rostov del Don.

Las localizaciones, aunque irreales, están a medio camino del brutalismo soviético y el constructivismo laberíntico de la obra más celebre de Ricardo Bofill, La Muralla Roja. Escaleras y puertas que no van a nigua lado, miradores vacíos, ventanas en el techo, y por supuesto mucho hormigón, son los elementos que componen y dan vida a cada una de las piezas de Kraynyuk.

No es la primera vez que la arquitectura se erige como musa de artistas y diseñadores de todo el mundo, y por supuesto, no será la ultima. Trabajos como Summer in Spain de Simon Kämpfer o Archizoo, la celebre serie de Federico Babina son dos buenos ejemplos de esta simbiosis creativa que tanto nos ha dado.