Maestros del Diseño en América Latina: Ana Luisa Escorel (Brasil)

La diseñadora gráfica y editora Ana Luisa Escorel nació en la ciudad de São Paulo, donde pasó su infancia y adolescencia. Se graduó en la ESDI / Escola Superior de Desenho Industrial, Rio de Janeiro, integrando la primera generación de diseñadores con formación regular y educación superior en Brasil.

Ana Luisa trabaja como diseñadora desde 1970, y en su carrera profesional tuvo dos empresas: A3 Programação Visual (1980-1996) y 19 Design (1997-2003). El primero fue fundado con Evelyn Grumach y Heloisa Faria, dos de las diseñadoras brasileñas más talentosas de su generación. En la segunda compañía siguió junto a Heloisa Faria hasta 2004, cuando partió para emprender la aventura solitaria de dirigir Ouro Sobre Azul, una empresa con dos segmentos: uno enfocado a la actividad de diseño gráfico, el otro a la edición y distribución de libros.

Además, Ana Luisa impartió clases de diseño en diseño gráfico durante tres meses en la Escuela de Diseño EINA de Barcelona, ​​España (1970) y en la PUC Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (1976-1980). Sus proyectos fueron expuestos en exposiciones de diseño dentro y fuera de Brasil – como las bienales de Brno, en la República Checa – y publicados en revistas internacionales especializadas, como Print (USA), Novum (Alemania) e Idea (Japón). Autora de dos libros enfocados en temas relacionados al diseño gráfico brasileño, dos libros de memorias, uno de crónicas y dos novelas, Ana Luisa vive y trabaja en la ciudad de Río de Janeiro y está por lanzar un tercer texto de ficción

¿Cómo fueron tus primeros pasos en la carrera del diseño en tu país? En otras palabras, ¿Cuál fue la percepción de este trabajo en ese momento?Estos fueron pasos difíciles y solitarios por dos razones:

Mi formación tuvo lugar en la ESDI, en Río de Janeiro -si no me equivoco, la primera institución dedicada a la enseñanza del diseño de nivel superior en América Latina- cuya orientación pedagógica era muy rígida, no cumpliendo con un temperamento cortesano más artístico como el mío. Esta circunstancia me dificultó mucho y, después de terminar el curso, luché durante unos dos largos años hasta que logré liberarme de las ataduras conceptuales que no aportaban nada a mi forma de diseñar;

Por otro lado, tuve que superar este enfrentamiento operando en un mercado que, a finales de los 60, principios de los 70, desconocía por completo lo que era el diseño en general, y el diseño gráfico en particular. Esto obligó a la generación a la que pertenezco a un permanente acercamiento a la ilustración, a una especie de catequesis necesaria, pero muy fatigosa.

¿Se reconoció la importancia de este trabajo?

Mi trabajo sí tuvo algún destaque en ese momento -los años 1970, 1980- probablemente por la novedad que representaba la profesión en el contexto del mercado brasileño, no por sus eventuales virtudes.

¿Cómo era el entorno cultural de tu país en este momento?

Vivíamos en los restos de uno de los períodos históricos más ricos de Brasil. Era la época de la Bossa Nova y los movimientos musicales que la siguieron, trayendo a la música popular a personajes como Chico Buarque de Hollanda, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Edu Lobo, Francis Hime, Roberto y Erasmo Carlos.

Era también la época del Cinema Novo, del teatro de denuncia social con gente de gran calidad, tanto en la dirección de los espectáculos como en la dramaturgia.

La arquitectura, por su parte, pasaba por una gran etapa, después de la construcción de Brasilia – proyectada por Lúcio Costa y Oscar Niemeyer.

Los poetas Carlos Drummond de Andrade y João Cabral de Mello Neto estaban activos, además de Clarisse Lispector y João Guimarães Rosa, dos de los más grandes escritores brasileños de todos los tiempos.

Era la época en que la voz de los oprimidos resonaba con insistencia en todas estas formas de expresión y en las diferentes corrientes políticas. Los cursos universitarios, tanto en humanidades como en ciencias, se expandieron por todo Brasil, y todo este conjunto le dio al país un color optimista pocas veces visto en otros períodos.

Entonces, por todas estas razones, se pensó que el diseño gráfico también encontraría su propio camino, consolidándose como un lenguaje e instrumento para mejorar la vida en sociedad. Desafortunadamente esto no sucedió por algunas razones. En mi opinión, principalmente por la excesiva contaminación del diseño gráfico por la estética y la ideología publicitaria.

En ese momento, todo el trabajo de diseño se realizaba manualmente. ¿Crees que con la llegada de las computadoras has perdido algo, o crees que la esencia del diseño sigue siendo la misma, sin importar las herramientas?

La nueva tecnología, que hizo que el diseñador gráfico migrara de lo analógico a lo digital, para quienes venían del trato constante con instrumentos tradicionales para apoyar la expresión del pensamiento plástico, surgió como una oportunidad extraordinaria para mejorar el proyecto, en todos los niveles. No fue nada dramático cambiar las tintas, los distintos tipos de bolígrafos y plumas chinas, portaminas, grafito de varios grosores y durezas, compases, reglas, escuadras, gomas de borrar y tantos tipos de papel diferentes, por la increíble precisión de la computadora con la amplia gama de recursos que aportó a la profesión.

Ahora bien, cualquiera, joven o mayor, que llegue a confundir la agilidad conseguida en la práctica del proyecto – agilidad inherente a las nuevas tecnologías que se ofrecen al diseñador – con la solución a cualquier problema gráfico, difícilmente podrá traspasar el umbral que separa el buen del mal diseño. La infografía, un conjunto de instrumentos como cualquier otro, no reemplaza el talento, la inteligencia o la intuición.

¿Crees que tu trabajo podría haber sido diferente si hubieras tenido acceso a todas las herramientas tecnológicas que tenemos hoy? ¿O no habría cambiado en absoluto?

Desde 1990 mi trabajo ha incorporado la tecnología digital disponible para el diseño gráfico y probablemente no pueda entenderse sin esta circunstancia.

Mirándolo ahora, si pudieras, ¿hay algún trabajo propio que hubieras cambiado o hecho de otra manera?

En retrospectiva, no cambiaría ningún trabajo. Ni siquiera los que menos me gustan: cada proyecto lleva sus razones -las buenas y las malas- y es legítimo que esas razones se revelen en el resultado.

En mi juventud tuve una necesidad vital de consumir revistas internacionales y publicaciones de diseño, como Graphis, Idea, Novum y otras, yá que en nuestro país (Brasil) no teníamos nada local. ¿Cómo ha sido esto en su caso particular?

Yo reaccioné exactamente igual que tú, y también era una consumidora voraz de todas estas revistas.

¿El término «diseño», aplicado a todo y a todos, incluidos los nuevos edificios residenciales, parece una trivialización de esta profesión?

Más que eso: es un error caricaturesco que revela el más absoluto desconocimiento sobre la naturaleza profunda de la actividad.

Hoy me parece que hay un total desinterés de los jóvenes por la información, el conocimiento, etc. Milton Glaser decía que los estadounidenses desconocen todo lo que sucedió hace más de 5 años. Es un hecho que estamos viviendo un desastre cultural, no solo por lo que se ofrece sino también con indiferencia por parte de los jóvenes. ¿Cómo ves eso en comparación con otras épocas?

Como no doy clases, mi contacto con los jóvenes diseñadores es casi nulo. Por otro lado, no he frecuentado las revistas que publican lo que pasa en el mundo y en Brasil en este sector.

Vivo completamente absorta en mi empresa, Ouro Sobre Azul, editando nuestros libros, ayudándolos con mi diseño y también atendiendo los proyectos gráficos que nos pide el mercado. Como en los últimos años he desarrollado una veta de ficción -en textos que ha publicado mi editorial-, la escritura literaria también me lleva mucho. Como resultado termino sin tiempo y, de hecho, sin mucho interés en lo que se ha hecho a mi alrededor en el campo del diseño gráfico en Brasil y en el exterior.

La pregunta clásica: si tienes algún consejo que dar a la nueva generación de diseñadores, ¿cuál sería? ¿Y por qué?

Quizás recomendaría leer algunos clásicos, como Pioneers of Modern Design, de Nikolaus Pevsner, que ayudan mucho a entender el surgimiento del diseño en la Europa del siglo XIX. Y también que se les informara sobre el significado y la trayectoria de la Bauhaus, institución educativa que inauguró una concepción humanista del diseño y la arquitectura, difundiendo un pensamiento crítico que proponía formar el hombre nuevo y la mujer nueva capaces de construir, en un mundo también nuevo, una sociedad justa y libre.