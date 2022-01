Maestros del Diseño en América Latina: Fernando Pimenta (Brasil)

Share this...

El diseñador gráfico Fernando Pimenta es uno de los principales – si no “el” principal – cartelista de Brasil. Su trayectoria se confunde con la historia del cine en ese país, y durante más de 40 años creó más de 300 carteles para el cine, la mayoría de los cuales fueron producidos por Embrafilme (Compañía Brasileña de Cine).

Fernando nació en 1950, en Río de Janeiro, y estudió arte en la Escuela de Bellas Artes y en cursos especiales. En ese momento, comenzó a realizar ilustraciones para revistas, portadas de libros y discos. Su taller, Pimenta Design & Comunicação, fue el primero en trabajar en el marketing de estreno nacional e internacional de películas brasileñas.

El uso de imágenes e ilustraciones en su estilo directo de creación de sus carteles es un reflejo de su personalidad única, un creador completo y seguro tanto en su trabajo y ética profesional, como en su vida personal y amistades. Con varios artículos en revistas nacionales e internacionales informando la diversidad de su trabajo y concepción en los diferentes ámbitos, en su camino de más de 50 años en la carretera, entre Río de Janeiro, La Habana y Hollywood, Fernando ganó alrededor de 15 premios nacionales e internacionales por su trabajo, y tuvo alrededor de 30 exposiciones en distintas partes del mundo.

¿Cómo fueron tus primeros pasos en la carrera del diseño en tu país? En otras palabras, ¿cuál fue la percepción de este trabajo en ese momento?Nací dibujando -como todos los demás-. Pero, un hijo único sueña solo, y seguí jugando con él. Vi a mi padre encima de un banco, una mesa grande, bolígrafos raros, una regla en T. A los 8 años usaba para hacer historietas, pero mis compañeros también lo hacían.

Cuando era niño, no sé, mi vecino – arquitecto de una iglesia paraguaya, enredado con la hija de doña Ivone, una bendecida protestante – preguntó si sabía dibujar la perspectiva. “¡Por supuesto!”, y así vinieron otros planos técnicos, texturas, arabescos, lo que sea.

Otro vecino, gerente de Herdeiros (tienda de ropas), con un par de hijos y muchos ahijados, vino con camisetas para pintar a mano: Disney, Bugs Bunny, superhéroes, animales, letras… luego vinieron vestidos, cama y mesa, baño, turismo… Copacabana!

¿Se reconoció la importancia de este trabajo?

Necesitaba dinero y tuve la suerte de nacer con una herramienta.

¿Cómo era el entorno cultural del país en ese momento?

Dictadura, Río de Janeiro -capital de Brasil en esta época- y Copacabana, donde vivían los artistas, la preferida de los turistas, y donde nació el bikini.

Por entonces, todo el trabajo de diseño se realizaba manualmente. ¿Crees que con la llegada de los ordenadores has perdido algo, o crees que la esencia del diseño sigue siendo la misma, sin importar las herramientas?

El Photoshop encontró un viejito de 30 años. Con respecto al avance de las nuevas tecnologías, en el pasado la creación y producción de packaging y campañas de lanzamiento para películas, trailers, avant trailers, demos, TV 15/30”, radio 15/30” y otras cosas ocupaban unos 300m². Hoy todo de eso se redujo a una CPU, dos monitores y agilidad.

Con internet ha surgido un tsunami de ventanas publicitarias en varias plataformas, con una enorme cantidad de información sobre cualquier tema. Hoy entraría en pánico ante la proliferación de estas ventanas publicitarias en los medios, que se están multiplicando y transformándose a una velocidad asombrosa.

Hace tiempo que digo que hoy hay más robots trabajando que personas. ¡Una actualización humana es urgente!

¿Crees que tu trabajo podría haber sido diferente si hubieras tenido acceso a todas las herramientas tecnológicas que tenemos hoy? ¿O no cambiaría en absoluto?

Creo que soy el mismo «trabajador» desde siempre: tengo la misma sensación que cuando dibujaba en los cuadernos de la escuela. Apenas comparándolos, todo el tiempo había cosas nuevas: los bolígrafos, las maravillosas puntas finas de 0.2, 0.3, 0.5 nankin, poesía, música, rotuladores, aerógrafo, fotografía, cámaras de 8 y 16 milímetros, video…

Cuando llegaron las máquinas, mi “supuesto” se mantuvo. Pero si fuera 15 años antes, sería difícil confirmar toda esta flema.

Mirándolo ahora, si pudieras, ¿hay algún trabajo propio que hubieras cambiado o hecho de otra manera?

¡Por supuesto! Y también porque todo arte solo termina cuando «se fue» a su destino final.

En mi juventud tuve una necesidad vital de consumir revistas internacionales y publicaciones de diseño, como Graphis, Idea, Novum y otras, ya que en nuestro país (Brasil) no teníamos nada local. ¿Cómo ha sido esto en su caso particular?

Desde los cómics hasta los Graphis Posters de la vida, una biblioteca razonable para un voyeur de imágenes. Incluso tenía algunas fijaciones ingenuas, «abriendo el abrigo», «King Kong en el Empire State». Pero un buen día, perdí completamente ese hábito. Se fue.

¿El término «diseño», aplicado a todo y a todos, incluidos los nuevos edificios residenciales, parece una trivialización de esta profesión?

Es corto y versátil como nosotros y, además, es un prejuicio lingüístico. Pero incluso hoy en día existe una cierta limitación en el nombre de nuestra empresa.

Hoy me parece que hay un total desinterés de los jóvenes por la información, el conocimiento, etc. Milton Glaser decía que los estadounidenses desconocen todo lo que sucedió hace más de 5 años. Es un hecho que estamos viviendo un desastre cultural, no solo por lo que se ofrece sino también por la indiferencia de una parte de los jóvenes ¿Cómo lo ves en comparación con otras épocas?

Nuestra generación vive una aventura sin precedentes: revolución cultural, el espectacular cambio de costumbres, tecnología, la computadora, la tecnología de la información e internet, longevidad… toda una vida después de la vejez.

La pregunta clásica: si tienes algún consejo que dar a la nueva generación de diseñadores, ¿cuál sería? ¿Y por qué?

Placer, competencia y suerte: Placer en completar lo que te gusta hacer; competencia en la insistencia de la perfección; suerte en el análisis de oportunidades.

Este último es donde vive el peligro. Si tienes demasiada prisa y eres un ambicioso egocéntrico, egoísta, centralizador, político, adulador, de mal genio, ingrato, voluble, chantajista, traidor, farsante, ladrón, mentiroso, soplón, estafador, tramposo, astuto, hipócrita, impostor, simulado, sinvergüenza, pícaro y charlatán…

Bueno… no vas al cielo. Pero pronto serás un rico y famoso hijo de puta.