Maestros del Diseño en América Latina: Guillermo González Ruiz (Argentina)

Guillermo González Ruiz nació en 1937, en la ciudad de Chascomús, Provincia de Buenos Aires, Argentina. En 1950 ingresa en el Colegio Nacional de Buenos Aires y egresa en 1955. Se gradúa como arquitecto en 1965 en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Entre 1961 y 1966 fue diseñador gráfico de diversas agencias de publicidad. En 1968 integra el estudio González Ruiz, Méndez Mosquera y Ronald Shakespear, siendo socio de este último hasta 1973. Durante los años 1971 y 1972 fue director del grupo de diseño encargado de proyectar el sistema de señalización de Buenos Aires, hoy implantado en la mayoría de las ciudades del país. Desde 1974 ha diseñado numerosos trabajos para empresas estatales y privadas y fue asesor de señalización de los principales estudios de arquitectura. Entre los años 1985 y 1990 fue director de la carrera de diseño gráfico de la UBA. Ha escrito diversos trabajos dentro del campo del diseño gráfico y sus obras han sido publicadas en revistas y anuarios de diseño de Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Suiza, Italia y Japón.

Hasta 2011 fue profesor titular de la carrera de diseño gráfico de la FADU, UBA. Con su obra que presenta un diseño sencillo, fuerte y atemporal, en 2012 Guillermo González Ruiz fue designado Profesor Emérito por el Consejo Superior de la UBA con el título de Gran Maestro. En 2014 la Editorial Infinito editó su libro Antes, Barcelona y Después.

Agradecimientos a Wustavo Quiroga + equipo IDA (Investigación en Diseño Argentino / www.fundacionida.org), y a Hernán Berdichevsky por hacer de puente con el maestro y con la IDA.

¿Cómo fueron sus primeros pasos en la profesión del diseño en su país? ¿Cuál fue la percepción de este trabajo en ese momento?

Pertenezco a la segunda generación de los diseñadores argentinos. Egresé del colegio secundario en 1955, y antes de graduarme de arquitecto gané tres concursos públicos de afiches y fui contratado por el Instituto Nacional de Cinematografía para diseñar los poster y press book que acompañaban las películas que se enviaban a los festivales de cine de Roma, Berlín, Cannes y Karlovi Vari (República Checa). Ese proceso –que se produjo por azar entre 1958 y 1960–, coincidió también con una oferta que recibí para trabajar en una gran agencia de publicidad. Fue en ese período, para mí crucial, que comenzó todo.

¿Cree que se reconoció la importancia de este trabajo?

Sí, absolutamente. Enseguida percibí la aprobación unánime de estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires y de los medios de todo el país para la incorporación del Diseño en los planes de estudio, que por otra parte ya había sido incluido en las universidades de Córdoba, Cuyo y La Plata. A partir de allí, la mayoría de las demás universidades privadas también lo hicieron.

¿Cómo era el entorno cultural del país en ese momento?

Era un momento luminoso de Argentina. En 1983 había llegado un gran demócrata a la Presidencia, Raúl Alfonsín, después de la larga noche de la dictadura entre 1976 a 1982. Lo recibió un millón y medio de personas en una Avenida 9 de Julio cubierta de gente que recitamos con él y emocionados el Preámbulo de nuestra Constitución. Cómo era hijo de la ciudad de Chascomús, como yo, cuando era candidato me pidió que diseñara un logo que lo identificara, y como tiene las mismas iniciales de la República, incluí el RA en el espacio blanco de nuestra bandera, dentro de un óvalo. Así que guardo la alegría de haber contribuido con un granito de arena a su elección. Hoy el es considerado el “Padre de la Democracia” de Argentina.

Por entonces, todo el trabajo de diseño se realizaba manualmente. ¿Cree que con la llegada de los ordenadores ha perdido algo, o la esencia del diseño sigue siendo la misma, sin importar las herramientas?

El Diseño es uno. Todo reside en la concepción de las ideas y no en la tecnología de su producción y reproducción. Ésta puede ser analógica o digital, pero lo esencial se encuentra en el núcleo del proceso creativo.

¿Cree que su trabajo podría haber sido diferente si hubieras tenido acceso a todas las herramientas tecnológicas que tenemos hoy? ¿O no cambiaría en absoluto?

No. Mis diseños se mantienen vigentes, a pesar de los nuevos tiempos, por las razones que expuse en el punto anterior. Si las ideas no son buenas, no hay tecnología que las salve. Esa es la causa de por qué siguen vigentes grandes obras concebidas desde el Proyecto Moderno -como lo llama Maldonado–, hasta finales del siglo XX, y del porqué en el período actual no hay tantas obras trascendentes. Por otra parte se ha ampliado la brecha del Diseño entre los países más desarrollados y los emergentes de América Latina, Europa oriental, Asia y África.

Mirándolo ahora, si pudiera, ¿hay algún trabajo propio que hubiera cambiado o hecho de otra manera?

Todos son el resultado de mi ideación y, por lo tanto, los considero legítimos y honestos. Son lo que soy.

En mi juventud tuve una necesidad vital de consumir revistas internacionales y publicaciones de diseño, como Graphis, Idea, Novum y otras, ya que en mi país (Brasil) no teníamos nada local. ¿Cómo ha sido esto en su caso particular?

En mi caso personal, Gebrauchsgraphik, Idea y Graphis fueron mi plataforma de despegue internacional. Gracias a las cuales me conocieron quienes después fueron mis amigos. En Argentina: Tomás Maldonado, Ronald Shakespear, Rubén Fontana y Juan Carlos “América” Sánchez, con quien ingresamos juntos a trabajar, casualmente, en 1962, en la agencia de publicidad, y que reside en Barcelona desde 1968; en Brasil: João Carlos Cauduro, Aloisio Magalhães, Joaquim Redig y otros tantos amigos; en Europa: Silvio Coppola, Franco Grignani y Alan Fletcher; en Estados Unidos: Milton Glaser y Bruno Munari; y en Japón: Katzumie Masaru, Yusaku Kamekura y Shigeo Fukuda.

El término «diseño», aplicado a todo y a todos, incluidos los nuevos edificios residenciales, ¿es una trivialización de esta profesión?

No. No es trivial el uso del término, sólo es una generalización indiscriminada por parte del público que no tiene por qué conocer la profundidad de un vocablo que tiene un significado muy sofisticado. Está en nosotros hacer docencia para explicar con un lenguaje simple de qué se trata. En aclarar todo lo que oscurece. En hacer docencia. Es razonable que la gente confunda su buen o mal gusto con el “buen diseño”, y que use inadecuadamente la palabra.

Hoy me parece que hay un total desinterés en los jóvenes por la información, el conocimiento. Milton Glaser decía que los estadounidenses desconocen todo lo que sucedió hace más de 5 años. Es un hecho que estamos viviendo un desastre cultural, no solo por lo que se ofrece sino también por la indiferencia de una parte de los jóvenes ¿Cómo lo ve en comparación con otras épocas?

En parte lo que dice Milton es verdad. Pero, por el afecto que nos hemos deparado, puedo decir que su pensamiento trasunta una visión del Norte. Como dice Mario Benedetti, el gran poeta y escritor uruguayo, “el Sur también existe”. Aquí todo es muy distinto. Hoy en Argentina, el 63 por ciento de los niños es pobre, y el 41 por ciento de los hogares, también. En ese contexto y en las circunstancias actuales, habría que tener un coraje a toda prueba para hablarles de Diseño.

La pregunta clásica: ¿tiene algún consejo que dar a la nueva generación de diseñadores? ¿cuál sería y por qué?

Tratando de no hacerme el intelectual, les dejaría un pensamiento de Jean Paul Sartre: “Cada uno es lo que hace con lo que hicieron de él”. Es un concepto formidable, porque expresa que todos tenemos nuestro “proyecto” en nuestras propias manos. Porque, como también él dice, “El hombre nace libre, responsable y sin excusas”. Por lo tanto, podemos construir nuestra vida a partir de lo que nuestros padres, la familia y el medio “hicieron” de nosotros, y así orientarla para darle el rumbo que queramos. En suma, creo, como Jean Paul, que todo depende de nosotros.