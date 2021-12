Maestros del Diseño en América Latina: Mario Fonseca (Chile)

El artista visual, escritor, crítico de arte, curador independiente, editor y diseñador gráfico de nacionalidad chilena Mario Fonseca ha nacido en 1948 en Lima, Perú, y reside desde 1966 en Chile.

Con formación en Artes Plásticas en la Universidad Católica de Chile, Mario también estudió cine, y es licenciado en Artes Visuales por la Universidad Finis Terrae. A lo largo de su intensa trayectoria profesional, que incluye un año como diseñador independiente en Barcelona, ha sido director de arte y director creativo en varias agencias de publicidad y de diseño, destacando Diseñadores Asociados que formó con Álex González en 1982 e integró hasta 1995, así como director de revistas e integrante de consejos culturales en Chile. En 2011 Mario recibió el Premio Chile Diseño a la Trayectoria, el más alto galardón en esta actividad.

En su amplia actuación académica, Mario ha sido profesor en distintas instituciones y universidades de Chile, como la Universidad de Artes y Ciencias de la Comunicación, la Facultad de Arte de la Universidad Finis Terrae, la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica de Chile, la Escuela de Diseño Universidad Mayor y la Escuela de Diseño de la Universidad Católica de Temuco.

Autor de libros, catálogos y artículos principalmente de arte contemporáneo, la obra artística de Mario forma parte también de colecciones privadas y museos en Chile, Estados Unidos y Europa.

sitio web: mfvdiseno.blogspot.com

instagram: @fotobraille

¿Cómo fueron tus primeros pasos en la carrera del diseño en tu país? En otras palabras, ¿cuál fue la percepción de este trabajo en ese momento?

Empecé temprano. Mientras estudiaba Arte en la Universidad Católica participé y gané un concurso de diseño de las estampillas o sellos de la misma universidad para los documentos oficiales, diplomas, etc. Luego dejé los estudios de arte (si bien sigo siendo artista visual) y, para empezar a ganarme la vida, me puse a diseñar, principalmente afiches, un poco de imagen corporativa y publicaciones. Partí en forma amateur, pero muy motivado.

¿Se reconoció la importancia de este trabajo?

Sí, muy pronto, tuve encargos interesantes porque se apreciaba mi trabajo. A los 22 años ya trabajaba para una agencia de publicidad, aparte de llevar algunos clientes personales.

¿Cómo era el entorno cultural del país en ese momento?

Muy complejo. Estamos hablando de 1970 a 1980, primero el gobierno de Salvador Allende y luego la dictadura de Pinochet. De hecho, yo combinaba trabajos para la empresa privada con diseño para entidades culturales y artistas vanguardistas. Fui director editorial de dos revistas de contenido esencialmente cultural, aparte de supervisar su diseño. De modo que estuve siempre vinculado con la actividad cultural – la que era posible desarrollar en aquellos tiempos difíciles.

Por entonces, todo el trabajo de diseño se realizaba manualmente. ¿Crees que con la llegada de los ordenadores has perdido algo, o crees que la esencia del diseño sigue siendo la misma, sin importar las herramientas?

La tecnología digital ha facilitado algunas cosas, pero ha inhibido mucho trabajo estructural, necesario en cualquier diseño responsable – y, por cierto, en la formación de diseño. La madurez que se gana con el lápiz no se logra con el mouse.

¿Crees que tu trabajo podría haber sido diferente si hubieras tenido acceso a todas las herramientas tecnológicas que tenemos hoy? ¿O no cambiaría en absoluto?

Hay algo que aporta la tecnología en la tridimensionalidad y el movimiento que me habría gustado tener antes de los 90s.

Mirándolo ahora, si pudieras, ¿hay algún trabajo propio que hubieras cambiado o hecho de otra manera?

En medio siglo de actividad hay por cierto muchos trabajos que eran claramente perfectibles en el momento que los hice. También hay clientes para quienes no debí trabajar, ni bien ni mal, simplemente no.

Hay una imagen corporativa que desarrollé para una caja de compensación de trabajadores que quedó muy ‘industrial’, siendo que debió tener un énfasis más humano. Por suerte ya la cambiaron. Como aprendí sobre la marcha, hay al comienzo impresos muy rígidos, logotipos muy débiles, soluciones de poca consistencia y nula trascendencia. Bastantes.

En mi juventud tuve una necesidad vital de consumir revistas internacionales y publicaciones de diseño, como Graphis, Idea, Novum y otras, ya que en mi país (Brasil) no teníamos nada local. ¿Cómo ha sido esto en su caso particular?

Fue muy bueno tener acceso a esas grandes revistas. En mi caso principalmente Graphis me abrió el mundo del diseño, me estimuló mucho. No era fácil obtenerlas – y eran caras: debo haber comprado una docena a lo largo de los años. Después ya fue posible encontrarlas en la biblioteca de algunas escuelas de diseño.

¿El término «diseño», aplicado a todo y a todos, incluidos los nuevos edificios residenciales, parece una trivialización de esta profesión?

Y más: “diseño de estrategias comunicacionales”, “diseño de campañas políticas”, donde no se refiere a la visualidad sino a la estructura. En este sentido me parece bien que diseño se valore como una estructura de pensamiento, como la organización de procedimientos, que, en nuestro campo más directamente gráfico y volumétrico, es lo que debe subyacer bajo lo que tracemos con la mano.

Hoy me parece que hay un total desinterés de los jóvenes por la información, el conocimiento, etc. Milton Glaser decía que los estadounidenses desconocen todo lo que sucedió hace más de 5 años. Es un hecho que estamos viviendo un desastre cultural, no solo por lo que se ofrece sino también por la indiferencia de una parte de los jóvenes ¿Cómo lo ves en comparación con otras épocas?

Bueno, los jóvenes en parte se informan de lo que les interesa, que no es necesariamente lo que nos interesa a nosotros, las generaciones anteriores. Pero en lo esencial veo la decepción de los jóvenes ante adónde los hemos llevado, con el planeta y la sociedad como hoy están, con crisis climática, migraciones forzadas, etc, y donde las nuevas generaciones van a tener que sobrevivir como puedan cargando nuestra herencia. Entonces sospechan, o les es indiferente lo que nosotros pensamos y construimos, porque los resultados globales los tienen a la vista y ellos son las (futuras) víctimas de nuestra ‘cultura’.

Las posibilidades de surgir individualmente en cualquier campo son inhibidas por la presión de la masificación de todo por parte de los proveedores del mercado, por el consumismo conducido por nuestra generación en su afán de dinero y poder. La indiferencia de las nuevas generaciones es lo más ‘amable’ que podemos esperar de ellas, si no la confrontación.

La pregunta clásica: si tienes algún consejo que dar a la nueva generación de diseñadores, ¿cuál sería? ¿Y por qué?

Hay sabios consejos que no han perdido su vigencia, como “form follows function” o “less is more” (¿less is bore?).

A mí me ha guiado una triada que me gustaría heredarle a las nuevas generaciones de diseñadores: “Mente + Corazón + Mano”, ámbitos inseparables en cualquier trabajo, el cual debe ser a la vez responsable y empático con la sociedad.

También un proverbio chino (digo chino para que suene serio): “Recuerda que tienes dos ojos, dos orejas y una boca: mira y escucha el doble de lo que hables”.

Y, finalmente, una frase de Napoleón (se la atribuyo a él también para darle más credibilidad): “La empuñadura de esta espada pertenece a Francia, pero el filo es mío”.