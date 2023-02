Martine Johanna y The Dark House of Gloria. Cuatro acrílicos sobre lienzo y cuatro ilustraciones a lápiz

La propuesta de Johanna destaca por su brutal apuesta por el color y un superlativo realismo

The Dark House of Gloria es una excepcional serie de pinturas, obra de la ilustradora y artista neerlandesa Martine Johanna. La propuesta de Johanna destaca por su brutal apuesta por el color y un superlativo realismo. «Estos colores son una referencia a los impulsos primarios, el espectro cromático de los juguetes, las flores, la seducción infantil y el optimismo», comenta. The Dark House of Gloria está compuesta de ocho piezas, cuatro acrílicos sobre lienzo y cuatro ilustraciones a lápiz a modo de bocetos.