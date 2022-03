Olimpia Zagnoli: texturas, personajes, escenas,… todo funciona, todo gusta

Abanderada de la nueva ilustración milanesa

Apple, Dior, The New York Times, Moleskine, Barilla, MoMA, Uniqlo, The New Yorker, Fendi,… solo con esta impresionante lista de clientes sería más que suficiente para darnos cuenta la clase y real dimensión de la ilustradora y diseñadora italiana Olimpia Zagnoli.

Confesa admiradora de leyendas como Bruno Munari o Paul Rand, esta joven milanesa ha conseguido dar forma a un estilo único y reconocible. «Más planas que un panqueque», como ella misma confiesa, sus placas destacan por la higiene casi quirúrgica de sus líneas, su dadivosa paleta de colores y unos personajes dramatizados, al punto del gigantismo y que enamoran desde un primer momento.

Por supuesto, las texturas merecen un párrafo aparte. Si bien beben de la fuente original, tienen una personalidad y recorrido propio. Geométricas a veces, orgánicas otras, hipnóticas siempre. «Busco crear formas bien silueteadas, súper frescas, voluptuosas, completamente nuevas, limpias, con luces y sombras,… y ¡planas como un panqueque, baby!», comenta Zagnoli.