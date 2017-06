Philographics, de Genís Carreras. Nombrado uno de los mejores proyectos de Kickstarter

Un proyecto Kickstarter Gold

Philographics, la serie de posters diseñados por el ilustrador y diseñador gráfico catalán Genís Carreras, que explica teorías filosóficas de forma simple a través del diseño, ha sido elegido como uno de los proyectos Kickstarter Gold, la máxima categoría que concede la popular plataforma de micromecenazgo. ¿Qué significa? La plataforma valora aquellas propuestas publicadas que destacan por creatividad, ingenio y buen uso y, como reconocimiento, los eleva a la categoría “Gold”, la cual le permite al diseñador volver a participar, en este caso, realizando nuevos trabajos inspirados en sus proyectos anteriores; una nueva oportunidad para compartirlos y poder llevarlos a cabo.

La manera simple de expresar ideas complejas

Philographics ha sido desde sus inicios un proyecto sobresaliente. En 2013 fue reconocido como Kickstarter Project of the Day y, ese año, los posters se reunieron en un libro publicado en inglés que, tras su tercera edición, ya ha sido traducido en diferentes idiomas. Además, ha sido motivo de inspiración para desarrollar otros proyectos, por ejemplo, el de la revista australiana New Philosopher cuyo director vio en el diseño de Carreras, el tipo de ilustraciones que quería para sus portadas, un artículo del que hicimos mención en la edición número 72 de Experimenta Magazine y que puedes conseguir en este enlace. Ahora el diseñador, que expresó en exclusiva para Experimenta, que su estilo recogía las influencias del diseño modernista suizo y alemán de los años 60 y 70 las cuales utilizaba color, formas simples y tipografía para crear composiciones sugerentes e ingeniosas, celebra el reconocimiento de Kickstarter con una nueva entrega: un póster que reúne toda la serie de diseño Philographics en una sola imagen y que estará disponible en la plataforma online hasta el 31 de julio. Con sede en Girona, Studio Carreras trabaja para todo el mundo y desde allí ha cosechado diversos premios que incluyen un Laus Bronce en el año 2016 además de otros reconocimientos internacionales.

