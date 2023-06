Cinco libros para el mes de junio. Leo, luego diseño

Share this...

Quebracho. Ricardo Rousselot, de Ricardo Rousselt

La historia de Ricardo Rousselot (del quebrachal al mundo) es una aventura apasionante que develan estas inusitadas memorias editadas por Felipe Ibáñez sobre textos originales del autor. El prólogo de Oscar Tusquets resume la gran reflexión sobre la mente que crea, a mano, tan insondable obra. Con biografías de Norberto Chaves, Luis Montesinos, Raquel Pelta y Montse Mas; imágenes inéditas y documentos exclusivos.»La obra de Ricardo Rousselot es tan extensa que cualquier intento de exposición resulta en un catálogo. Afortunadamente su bibliografía nos permite ver muestras de su trabajo. Su obra es tangible, accesible, se exhiben sus originales y podemos ver su reproducción en la calle; es de dominio público». Ir a la tienda.

¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual, de Bruno Munari

Editorial GG presenta ¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual, una obra inspiradora en la que se analiza el trayecto que un diseñador recorre desde que se enfrenta a un problema funcional hasta que logra la proyección y configuración de su solución material. A partir de su experiencia como pedagogo y valiéndose de un rico repertorio de ejemplos e ilustraciones, Bruno Munari plantea a modo de apuntes algunas de las cuestiones clave que entran en juego en el proceso de diseño, al tiempo que proporciona iluminadoras reflexiones sobre diferentes aspectos del desarrollo de un proyecto, desde su planteamiento como problema-solución o la realización de bocetos, hasta el uso de maquetas o fichas de análisis.

Habitar la proximidad, de Ezio Manzini

Este libro de Ezio Manzini editado por Experimenta Libros es un aporte a la conversación social sobre la ciudad y su futuro. En él se revive una idea que viene de lejos y a la que se ha ido prestando una creciente atención en los últimos años: la de una ciudad de la proximidad en la que todo lo que se necesita a diario está a pocos minutos a pie del lugar en el que uno vive. Y no sólo eso. Una ciudad en la que la proximidad funcional se encuentra acompañada de una proximidad relacional, gracias a la que las personas tienen muchas más oportunidades de conocerse, sostenerse, apoyarse mutuamente, cuidar el medio ambiente y trabajar juntas para alcanzar objetivos. En definitiva, se trata de una ciudad construida a partir de la vida concreta de los ciudadanos y de una idea de proximidad habitable en la que pueden encontrar todo lo que necesitan para vivir, junto a los demás. Ir a la tienda.

The Street Photographer’s Manual, de David Gibson

The Street Photographer’s Manual celebra el espíritu de la fotografía callejera con instrucciones inspiradoras para ayudar a los entusiastas de esta particular rama de la fotografía a capturar el momento perfecto. A través de sencillas lecciones y ejemplos prácticos de algunos de los máximos exponentes de este ámbito como Bruce Gilden, Nils Jorgensen o Trent Parke, su autor, el escritor y fotógrafo británico, fundador de In-Public, David Gibson, nos ofrece una visión exclusiva y única de una disciplina en constante evolución. The Street Photographer’s Manual ha sido editado por la británica Thames & Hudson.

Reading Architecture. A Visual Lexicon, de Owen Hopkins

El escritor, historiador y actual director del Centro Farrell de la Universidad de Newcastle en Inglaterra University, Owen Hopkins, es el autor de Reading Architecture. A Visual Lexicon, una suerte de guía visual para reconocer y comprender nuestro entorno arquitectónico. «Las características se identifican y etiquetan para que, a diferencia de otros diccionarios de arquitectura, el lector no tenga que saber el nombre antes de buscarlo».

Dibujos de líneas claras y amplias fotografías en color ilustran cada uno de los principales tipos de edificios, desde fuertes hasta iglesias, casas señoriales y rascacielos. Editado por Laurence King Publishing, Reading Architecture. A Visual Lexicon se presenta como una obra imprescindible para todos los amantes de la arquitectura y aquellos que quieran aprender más.

La imagen de portada es de autor anónimo.