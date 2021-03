TBWA y lo mejor de Francia. Packaging, ilustración y mucho chocolate

Una campaña para quedarse con lo mejor de Francia

TBWA\Paris, la sede francesa del gigante estadounidense del diseño y la publicidad, firma Keep only the best of France, un refrescante packaging para una edición limitada de barritas de chocolate de Le Chocolat des Français.

Este delicioso proyecto gráfico, enmarcado en una acción de marketing mayor realizada para el cliente, nace, se inspira y se entiende desde la actual situación sanitaria ocasionada por el virus del COVID-19. Siete referentes de la ilustración nacional, entre los que destacaban nombres como Beatrix de Gevigney, Clément Soulmagnon o Laurène Boglio, pusieron ha trabajar sus plumas para componer escenas, y localizaciones típicas de la Ciudad de la Luz. En estas coloridas instantáneas se consiguen retratar con acidez la complejidad de la llamada nueva normalidad, combinando ingenio, talento y una compresión superlativa de la actualidad más candente del país galo.

«En estos tiempos convulsos de pandemia, la campaña rinde homenaje a la vida a la que todos esperan volver muy pronto. Jugando con la paradoja de los clichés positivos y negativos sobre Francia, la campaña invita con humor a los amantes de nuestro país a quedarse con lo mejor de Francia, y Le Chocolat des Français es una de ellas», comenta desde TBWA\Paris.