The Artphabet: Cess homenajea a los grandes del arte. Ilustración y tipografía

Una letra, un artista

El estudio de ilustración madrileño Cess es el responsable de The Artphabet, un alfabeto creado para homenajear a los principales artistas modernos y contemporáneos. El proyecto fue presentado en la última edición del 36 Days of Type, el reto en el que participan miles de diseñadores de todo el mundo, y que consiste en presentar un diseño nuevo cada día durante los 36 días que dura el reto. The Artphabet consiguió ser una de las propuestas más llamativas gracias a sus 26 letras que permiten identificar rápidamente a los mundialmente reconocidos artistas a los que representan. Warhol, Banksy, Frida Kahlo, Picasso, Van Gogh o Gaudí son sólo algunos de los artistas a los que el estudio Cess ha homenajeado a través de esta serie tipográfica diseñada en 3D.