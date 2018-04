The Game of Creativity, de Zuelly Co. Un juego de cartas para estimular la creatividad

Buscar inspiración a través del juego

The Game of Creativity ha sido diseñado para solucionar los problemas de inspiración de todos aquellos que ejercen a diario trabajos creativos. Desarrollado por la compañía estadounidense de vídeo y animación Zuelly Co, The Game of Creativity es un juego de cartas que ayuda a encontrar la inspiración a través del pensamiento creativo. Mediante la asociación de los conceptos representados en dos o más cartas, el jugador puede hallar la solución a un vacío inspiracional. No existe una respuesta correcta a cada combinación, sino que es el propio jugador quien resolverá el juego mediante su interpretación personal de las cartas, asegurando así un número de combinaciones e ideas prácticamente infinito: girando una carta, hay 56 posibilidades; girando 2, 1.540; y girando tres más de 27.720 posibles combinaciones.