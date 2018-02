The Holy Bieber, la biblia para los fans de Justin Bieber

El reto de realizar un proyecto gráfico que reflexionara entorno a la fama

The Holy Bieber es el resultado del trabajo de las diseñadoras Ángela Monteiro y María Gómez-Senent en el marco de un workshop del Postgrado de Diseño y Proyectos Editoriales de Elisava. Ante el reto de realizar un proyecto gráfico que reflexionara entorno a la fama, las autoras centraron su trabajo en el fenómeno fan y las similitudes visuales que existen entre éste y las representaciones de vírgenes en la pintura religiosa. Una vez asociados ambos conceptos, estos han sido personificados en la figura de Justin Bieber y los Beliebers, como se hacen llamar sus seguidores. Las diseñadoras tomaron como base para su proyecto el libro de los 10 Mandamientos de la Biblia (The Holy Bible) para transformarlo en The Holy Bieber, una guía para los fans del cantante. En formato A6, el libro alterna los 10 mandamientos, impresos en un papel rugoso de tono amarillento similar al de las biblias, con fotografías de beliebers en éxtasis, en papel fotográfico. Siguiendo también con el estilo propio de la Biblia, se han escogido tipografías con trazos caligráficos como la Harbour Bold y la GillFacia que recuerdan a los códices y números romanos, así como una encuadernación en piel roja con stamping dorado.