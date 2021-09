Tribute to Yves Zimmermann

Share this...

Este escrito quiere ser un cálido homenaje a un gran maestro, a un gran profesional y a una gran persona –además de un gran referente para mí. He querido compartir con la comunidad de práctica algunos de los “secretos” que confesó Yves de sus inicios como diseñador, al lado de quien fue su maestro principal, Emil Ruder. Presento sus primeros pasos en el mundo del diseño, sus primeros premios como diseñador y finalmente las actas de una conferencia –inédita– que impartió Yves en la Escuela Elisava, en 1963, hablando sobre el “El grafismo como creación”.

Nacido en Basilea el 17 de abril de 1937, Yves se formó como compositor tipográfico entre los años 1952 y 1956 en la imprenta Gutenberg de Basilea –hoy desaparecida. Esta formación la completaba con la asistencia a las clases de la especialidad en la Allgemeine Gewerbeschule, dos días a la semana. Según confiesa Zimmermann, en el periodo de su adolescencia, de maduración, su maestro Emil Ruder le ayudó a ver el mundo de otra manera, supuso su “nacimiento” en sentido metafórico. Los consejos del profesor marcaron un camino y dieron sentido a unas expectativas que no encontraban respuesta en los círculos familiares. “Obviamente, en mi pubertad una persona de este perfil se convirtió en padre espiritual y modelo para mi” (1997, 18).

En el aula, el maestro Ruder hablaba de cuestiones cotidianas del entorno y despertaba el interés por temas que afectaban a los jóvenes: relaciones de pareja, con los padres, temas de política mundial, arte moderno etc. Sabía dialogar con los alumnos –pone de relevancia Zimmermann–, era capaz de hacerles comprender el mundo que les rodeaba y de transmitirles pensamientos para conseguir que se posicionasen con criterio ante la vida. “En este sentido, Emil Ruder fue un modelo de autenticidad personal. Los principios que le motivaron como persona coinciden con su modo de expresión profesional” (1971, 204).

Una anécdota que Yves Zimmermann contó, es la acontecida a él y a su gran colega, André Gürtler, con respecto a Picasso. Ambos, en su época de estudiantes, en 1955, cuentan con orgullo la hazaña de ir en bicicleta desde Basilea (Suiza) hasta el sur de Francia para que Picasso les firmase un cartel. Ruder, su maestro, había mencionado frecuentemente en las clases la obra de Picasso y sus dos estudiantes regresaron con su trofeo a enseñárselo al maestro. “La respuesta de Ruder, tras permanecer unos momentos en silencio, y en suizo alemán fue “Ihr Sauchäibe!’ [¡cabrones!], lo que en aquel momento y situación nos pareció el mayor de los halagos” (1997, 18).

Una vez finalizados los estudios oficiales Ruder permitió a Zimmermann asistir un año más a su clase para ampliar los conocimientos, realizando un programa confeccionado a su medida; curso al que no todos los alumnos podían optar, pero que suponía un trato educativo de favor, muy personalizado. Al finalizar este curso, en 1957, Ruder posibilitó que Zimmermann fuese al estudio de Will Burtin, en Nueva York. Un año más tarde, en 1958 colaboró en el estudio del arquitecto Ulrich Franzen y después trabajó para la empresa química Geigy en las sedes de Nueva York, Montreal y por último en Barcelona, desde 1961 hasta 1968. En esta ciudad se instala y abre su propio estudio en 1968. Durante 13 años dirige, junto con André Ricard, la empresa Diseño Integral. Finalmente, en 1989 crea Zimmermann Asociados S.L.

Zimmermann participó activamente en el desarrollo de la primera escuela de diseño en España, Elisava, desde 1961. En 1963 Yves invitó a su maestro, Emil Ruder, a impartir un

seminario y a intercambiar opiniones con la dirección del centro para establecer las líneas de actuación didáctica. De 1962 a 1966 fue profesor de diseño gráfico en la Escuela Elisava y, más tarde, en la escuela Eina. Yves Zimmermann ha colaborado con muchas escuelas de diseño – nacionales e internacionales– y ha impartido conferencias y docencia por todo el mundo.

Yves escribió innumerables artículos sobre diseño en libros, periódicos y revistas de gran importancia en el mundo del diseño, como On (España), TM (Suiza), TipoGráfica (Argentina), etc. Uno de sus últimos artículos de relevancia fue: El arte es arte, el diseño es diseño; en: Calvera, Anna (coord.). (2003). Arte ¿? Diseño. Gustavo Gili, 58-73. Fue Premio Nacional de Diseño (1995) y premio Aster de Comunicación (1999). Yves dejó un legado notable en el ámbito de la pedagogía y para la teoría del diseño, al ocuparse de colecciones editoriales relacionadas con esta especialidad, como la colección GG Diseño.

Yves ha sido un gran maestro y un referente para más de una generación, pero especialmente para la de aquellos diseñadores que iniciamos los primeros pasos en el mundo del diseño y la entonces denominada “Corporation image” (según queda consignado en las actas de su conferencia en la Escuela de Diseño Elisava, 1963).

