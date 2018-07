45º, el versátil sistema de mesas de Laselva

No surge de la nada

No obstante, el sistema 45º no surge de la nada ni es el producto de

un sencillo briefing. Para su desarrollo, David y Manuel hicieron el correspondiente análisis de mercado, cuyo resultado se convirtió en una fuente de inspiración creativa para los diseñadores. A nivel estético y constructivo, una de las empresas que estudiaron fue la firma sueca Hem debido a la elegancia, suavidad y sencillez lineal que definen sus diseños. También tuvieron muy presente a la compañía Ikea, conocida mundialmente por su particular uso del concepto flat-pack, ya que el producto debía ser producido en China para posteriormente comercializarse internacionalmente desde la plataforma online de la empresa, por lo que el usuario debía poder montarlo en su domicilio. Por último, tomaron como referencia a la firma británica Made por su labor en las combinaciones de acabados, el uso del color y las proporciones de los diferentes elementos de un conjunto.

Fabricación

Para la fabricación de las patas, seleccionaron la madera laminada, que otorga fuerza y estabilidad a la mesa, mientras que para el tablero superior decidieron crear un panel de interior hueco con los cantos de madera maciza y superficies chapadas, aligerando así el conjunto.

El usuario final tiene la última palabra en el proceso de elaboración al ser él quien decide el tamaño y acabado final de su mesa, priorizando de esta manera el valor de la personalización por la que tanto apuesta la empresa productora. Por este motivo, desde Laselva han ideado y proyectado un diverso rango de acabados con su consecuente variedad de costes, entre los que destacan los acabados en madera natural como el roble, natural o teñido en blanco, negro o turquesa, que, aunque son los más caros, también son los más escogidos por quienes buscan un toque de elegancia y pureza estética para su mesa. También se ofertan acabados dobles, que combinan la madera de roble en el exterior y un color lacado en el interior. En total, existen más de cien combinaciones posibles que permiten al usuario personalizar su mesa de comedor o de escritorio, las mesas de café y las auxiliares, decidiendo su acabado final y la cantidad que desea pagar por ella.