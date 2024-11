Biotecnologías y moda sostenible. Entrevista a Lorena Bonilla, autora del libro «No Talle», editado por Experimenta

Share this...

Entrevistamos a Lorena Bonilla, directora de Investigación en Biodiseño en la Universidad de Buenos Aires, quien nos ofrece una mirada profunda y crítica sobre los desafíos que enfrenta la moda sostenible en la actualidad. En su libro «No Talle», Bonilla explora cómo la producción y el consumo de ropa pueden transformarse a través de la integración de biotecnología, interdisciplinariedad y una visión holística del diseño. A lo largo de esta conversación, Bonilla comparte sus reflexiones sobre los principales obstáculos que enfrentó al investigar y escribir su obra, su enfoque innovador sobre la adaptabilidad de las prendas, y su compromiso con la creación de soluciones responsables frente a los problemas medioambientales de la industria.

¿Cuál fue el principal desafío al investigar las prácticas actuales de la moda desde una perspectiva sostenible, y cómo te enfrentaste a él durante la escritura de «No Talle»?

Apenas empecé a interesarme por la perspectiva sostenible, comencé a leer a diferentes autores como Duberli, Denise Najmanovick o Rolando García. Ellos plantean que, a la hora de llevar a cabo una operación, la red sistémica es una fórmula inmejorable. En particular, me interesa una idea de Najmanovich, quien sostiene que, a diferencia de lo que ocurría en los siglos anteriores, en el nuevo milenio las estructuras sociales y conceptuales propias de la modernidad se encuentran en constante transformación. Esto implica que nuestra forma de concebir el mundo, y de comprendernos a nosotros mismos cambió de la mano del giro epistemológico. En este contexto, la idea de red da cuenta de una experiencia cognitiva que sucede en un mundo en el cual estamos inmersos. Luego de estas lecturas, me resultó imposible seguir trabajando de la misma manera, tanto en el campo industrial, como en el campo académico, porque mi concepción sobre el diseño cambió de manera radical.

En esta ocasión, lo más difícil no fue la escritura, sino tener la paciencia necesaria para organizar de manera adecuada los avances, las justificaciones teóricas y las experiencias paralelas en sintonía con la mesa de trabajo. Por otro lado, las preguntas que planteé al inicio del proyecto me sirvieron mucho a la hora de ordenarme: ¿Es necesario producir antes de saber quién va a usar la ropa?¿Sería posible que los actores políticos involucrados tengan la formación para establecer regulaciones adecuadas?

Siento que la escritura de No Talle me permitió sacar afuera el enojo que me generan aquellas situaciones que percibo como injustas, y en base a eso, plantear soluciones desde el diseño. Creo que ser inquietos y curiosos es una buena forma de no repetir los mismos modos de hacer.

En tu libro, destacas la importancia de las biotecnologías en la moda sostenible, ¿Qué avances recientes en este campo te parecen más prometedores para transformar la industria?

En el libro hay un capítulo dedicado a los antecedentes. Muchas de las referencias que se mencionan -como Oxman o Lee- me parecen muy interesantes porque en sus respectivos trabajos empezó a resonar el planteo de la interdisciplinariedad y la biotecnología. Con respecto a los referentes clásicos, creo que vale la pena destacar el trabajo de Stella McCartney, que presentó una cápsula con lentejuelas producidas en base a BioMateriales. También hay algunas multinacionales que también están trabajando en esta misma línea. Por ejemplo, en 2018, H&M lanzó una cápsula de indumentaria generada a partir de fibras sintetizadas de algas.

Otro avance que me parece importante destacar se relaciona con el discurso que se genera a partir del entrecruzamiento entre los laboratorios y la industria. El hecho de que una marca de indumentaria exprese que es importante que el proceso de producción sea sostenible podría generar conciencia y tener un impacto positivo a la hora de ofrecer este tipo de productos.

«No Talle» propone la creación de prendas adaptables a diferentes morfologías. ¿Cómo ves la implementación de esta idea en la moda comercial actual? ¿Qué barreras crees que existen para que esta visión se haga realidad?

En Japón, la tecnología del plegado incluye la posibilidad de ampliar las prendas. Algo similar ocurre con las pinzas ocultas. Este tipo de recursos son muy comunes en las zonas rurales, donde la ropa debe durar más de una temporada. Sería importante tomar estas ideas ancestrales, y sistematizarlas en base a las tecnologías y el pensamiento contemporáneo. Esto no ocurre en la moda comercial.

Es necesario pensar un presente sistémico, mirar cómo se desenvuelve la biología, y tratar de pensar más allá de la solución que da cierto tipo de indumentaria sin contexto o cuerpo. Acá se vuelven fundamentales los dichos del amigo Bruno Latour, quien plantea que, en un contexto globalizado, la dualidad entre lo global y lo local ya no existe. Por lo tanto, es necesario buscar nuevas formas de vincularse con el espacio que uno habita, a través de un proceso de “enraizamiento”.

Desde tu experiencia como directora de investigación en Biodiseño en la UBA, ¿cómo crees que las universidades y centros de investigación pueden acelerar la transición hacia una moda más sostenible?

Una vez, un profesor dijo que el capital cultural de una nación está en los departamentos de investigación de las universidades. Siempre coincidí con él. Como parte de mi trabajo, hice una revisión de todo el material que se produjo sobre el campo del biodiseño, y la cantidad de entrecruzamientos con otras disciplinas era inmensa. Por eso mismo, creo que la posibilidad de generación de saberes es infinita.

Es cierto que las universidades proporcionan modelos epistémicos, aportan el corpus teórico o acompañan en el proceso. Sin embargo, son los estudiantes e investigadores quienes traccionan el conocimiento, a la vez que apuntan a bajar el conocimiento al común de las personas que no pertenecen al ámbito. Se trata de un rol fundamental, porque a partir del trabajo de investigación de una persona, pueden aflorar nuevas ideas en otros lugares del mundo.

La universidad tiene profesionales muy actualizados, y si bien el sistema a veces no logra adaptarse a los tiempos que corren, los profesores investigadores y diversos actores involucrados sí lo hacen. También son fundamentales las vinculaciones interuniversitarias porque permiten dialogar con quienes están en el mismo campo de estudio. Esto hace que los avances se surjan con mayor velocidad. No Talle, por ejemplo, contó con la participación de escritores de distintas universidades europeas y argentinas. Esto hizo que la experiencia fuese mucho más interesante.

El enfoque interdisciplinar que mencionas en «No Talle» parece clave para la innovación en moda sostenible. ¿Qué disciplinas fuera del diseño consideras fundamentales para abordar los problemas actuales de la industria?

Retomando el criterio japonés, creo que, en vez de cambiar la ropa, podemos modificarla. En este sentido, la magia comunicacional se produce a través de los sistemas virtuales. Es un escenario ideal para un No talle, es decir, un tipo de prenda creada de manera tal que pueda adaptarse a los cambios físicos que experimentan los usuarios, generando una alternativa al sistema de talles que se utiliza en la actualidad.

No conozco ninguna disciplina que no pueda combinarse con la indumentaria. En el último tiempo, estuvimos trabajando con una posible vinculación entre la robótica y los biomateriales. En No Talle, nos animamos a coquetear con la tecnología 3D y la biomimética.

Por otro lado, creo que el entrecruzamiento entre la biotecnología, la inteligencia artificial y los saberes ancestrales son fundamentales para pensar y plantear soluciones frente a los problemas actuales de la industria.

Maurille Lariviere destaca tu atención tanto a las necesidades humanas como a los recursos del planeta. ¿Cómo equilibras estas dos prioridades en tus investigaciones y propuestas de diseño?

Cuando conocí a Maurille, él me contó que en la alta costura francesa, los conglomerados de diseñadores -es decir, grupos sólidos que comparten una misma filosofía sobre el diseño-experimentan un sentimiento de unidad similar al de un grupo religioso. Lo que rescato de esto es que necesita de mucha fuerza y unión para sostener una agrupación capaz de luchar por un determinado ideal, independientemente de cuál sea.

En lo que refiere a mi trabajo, no estoy segura de que ese equilibrio exista, aunque me encantaría que así fuese. A las personas que hacemos objetos, nos inculcaron la idea de que es muy importante resolver una infinidad de ítems que forman parte del programa de diseño. Sin embargo, me resulta muy nueva la idea de que soy responsable de lo que produzco, y por eso mismo, tengo que hacer tablas de impacto ambiental y social.

De cualquier forma, hay una intención detrás de esa falta de equilibrio: mi forma de trabajo es holística. Trato de priorizar los elementos que tienen mayor relevancia en el proyecto. Aún así, me parece importante que cada objeto incluya una tabla de impacto ambiental y social detallada.

En «No Talle», abogas por un cambio radical en la forma en que concebimos la producción y el consumo de ropa. ¿Qué pasos concretos crees que las grandes marcas deberían tomar para empezar a alinearse con esta visión más sostenible?

Nosotros tenemos que querer y creer que es posible cuidar de aquello que hizo crecer a este mundo. También tenemos que tener presente que quienes vengan en un futuro pueden querer lo mismo o algo mejor de lo que tuvimos nosotros. Esto no implica borrar la historia.

Creo que más allá de lo que pasa con los diseñadores, hay que tener en cuenta que en la producción de indumentaria hay grandes marcas involucradas que deben ser responsables y hacerse cargo de la contaminación que generan. A la vez, si este proceso de producción se desarrolla en consonancia con las personas que habitan el territorio, estamos en vía de resolver una gran parte del problema. Sin embargo, son procesos que no son sencillos, llevan tiempo y un enorme esfuerzo. Por eso, muchas marcas prefieren pintar de verde sus productos, o presentar a algún artesano en la vidriera, y no hacer mucho más. El intento está bien, pero no tapa años de colonialismo.

Por último, me gustaría señalar que no es lo mismo revisar las prácticas de una marca de sastrería, que una de denim. En cada caso concreto, se hace necesario organizar un programa y un modelo de diseño acorde al presupuesto de temporada. En todo caso, un modelo de diseño sostenible basado en el “No Talle” puede ser un buen comienzo.

Acerca de Lorena Bonilla

Directora de Investigación en Biodiseño (UBA). Profesora de Proyecto de Indumentaria y Accesorios (UBA, FADU).

Es diseñadora de Indumentaria, especialista en Gestión del Diseño por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Facultad de Arquitectura, Diseño, y Urbanismo (FADU), y magíster en Diseño Abierto (UBA, Humboldt, Berlín Alemania). Ha obtenido la beca de Jóvenes Investigadores Nacionales (JIN, UBA, FADU) por su investigación Propedéutica del No Talle. Es profesora titular de las carreras de Diseño de Indumentaria, Diseño Industrial y Diseño Textil (@catedrabonilla UBA, FADU).

Desarrolla actividades de investigación, dentro del área de la sostenibilidad y la biotecnología aplicada al diseño, como directora del proyecto UBACYT en Biodiseño (RESCS-2020-285-E-UBA-REC).

Desde 2019 es coordinadora académica general de la UBA del proyecto BioObjetos. Vínculo Interdisciplinario entre el Diseño y la Ecoconcepción, proyecto destacado en el marco de la segunda convocatoria del Programa INNOVART, para promover la investigación entre universidades argentinas y francesas. Dirige el seminario BioObjetos en el marco del posgrado UBA, FADU en cooperación con ENSAD, París, Francia.

Investigadora invitada BESIGN The Sustainable Design School – Nice – French Riviera. Colabora con el Centro Studi Futuro Continuo. Design for behavioural change & regenerative future de la Università IUAV di Venezia Italia en investigaciones relacionadas con el impacto ambiental de la producción.

Compiladora del libro «BioObjetos. Diseño + Ciencia (2022)». En Argentina se publicó en formatos impreso y digital por Wolkowicz Editores y en España en coedición a través de la editorial Experimenta Libros y es autora del libro «No Talle. Indagaciones entre el cuerpo, la naturaleza y la tecnología» editado por Experimenta Libros.

Foto de portada. Santiago Tenenbaum