Bocadillos de diseño: Liani Douglas, Benjamin Fainlight, George Gibbens, Hana Kim…

Furnitype, el mobiliario disfuncional de Marta Adamkowska

La joven diseñadora polaca Marta Adamkowska es la autora de Furnitype, un refrescante ejercicio de creatividad en forma de colección de asientos que se construye desde los puntos de encuentro entre el diseño de mobiliario y el diseño tipográfico. Descaradamente disfuncionales, las piezas que componen Furnitype son poco más que siluetas incompletas producidas en acero tubular, pero todas, sin excepción, consiguen sugerir una silla y una tipo de letra al mismo tiempo. Lo dicho, refrescante.

Flat Pack Jeanneret, el homenaje de Benjamin Fainlight a un icono del diseño

El diseñador neoyorquino Benjamin Fainlight es el autor de Flat Pack Jeanneret, un atrevido proyecto que se articula como una suerte de homenaje a la célebre Capitol, la serie de asientos obra del inmortal creador suizo Pierre Jeanneret. Aunque formalmente ambas piezas son prácticamente idénticas, los materiales y especialmente el método de producción, son diametralmente opuestos. Fainlight ha echado mano de la tecnología de impresión 3D para su versión. 20 piezas, unos cuantos tornillos y mucho azul. Brillante.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Island, el taburete lúdico de Hana Kim y WooSeok Lee

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Island es un taburete bajo de tres patas producido en madera sólida de roble y contrachapado de pino diseñado por Hana Kim y WooSeok Lee. Se trata de una pieza mobiliario singular, pensada para niños de dos a cinco años que, además de confort, ofrece la posibilidad de jugar con un laberinto de cuentas dispuesto justo debajo del asiento. Un curioso anexo que aporta cierto valor a una colección sencilla pero efectiva.

Plico: 50% butaca, 50% hamaca, 100% Fabricius & Kastholm

Plico es una colección de asientos tan atractiva como difícil de etiquetar. Diseñada por Fabricius & Kastholm, el legendario estudio fundado por los Preben Fabricius y Jørgen Kastholm, la serie se compone de dos butacas plegables, con respaldo alto (74 x 93,5 x 85 cm) y bajo (74 x74 x85 cm), y de cojines removibles. Ligeras de aspecto, las Plico están producidas en madera de roble sólido y los reposabrazos se han conseguido con cintas de cuero natural, que también sirven para regular la inclinación del respaldo. Impecable.

The Slank Occasional, la silla laberíntica de George Gibbens

The Slank Occasional es una butaca de marcado acento escultórico diseñada por el creativo sudafricano, George Gibbens, para The Artling, la famosa galería asiática especializada en arte y diseño. Producida en madera de haya, The Slank Occasional se construye a partir de 11 paneles (compuestos a su vez de 16 piezas), cuya orgánica silueta, le permite solucionar asiento y respaldo con un mismo volumen. Para este proyecto, comenta Gibbens, se ha inspirado en los laberintos unicursales, aquellos que poseen un recorrido único desde la entrada hasta el centro.

La imagen de portada de este artículo es obra de la ilustradora francesa Maïlys Huby