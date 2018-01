Diseño inclusivo: SandRoller, la silla de ruedas de playa diseñada por alumnos de la UPV

Diseño inclusivo

SandRoller es la silla de ruedas de playa anfibia diseñada como proyecto de final de grado de Cesar Calero Cebrian y Mirarle Garcia Martinez, alumnos de la Universidad Politécnica de València. En el desarrollo técnico de SandRoller, sus creativos no han dejado de lado las posibles limitaciones de sus múltiples usuarios, motivo por el que han ideado un tren epicicloidar de ratio ½, llamado GearBox SR, que requiere la mínima fuerza para vencer la alta resistencia que puede ejercer la arena. Mecanismo que pone en funcionamiento las ruedas especiales que soportan la silla, para cuales, sus ideólogos han dispuesto unos aros interiores entre el asiento y la rueda, que solo el usuario podrá hacer accionar. Asimismo, SandRoller es considerada una silla anfibia, al poder servir como silla de baño que permite disfrutar a personas de movilidad reducida, de un agradable baño en el mar. Si bien la silla no está diseñada para flotar, sí que ofrece al usuario un agarre y sistema de sube/baja, que destaca por su fácil usabilidad. Por último no debemos obviar el eminente valor que los recién graduados han otorgado al conjunto, ideándolo para que pueda ser fácilmente plegado y transportado.