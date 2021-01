Following the Sun, luminarias y mobiliario de Yakusha Design. Rústicos y elegantes

Share this...

Diseño ucraniano de vanguardia. crudeza, robustez y asimetría

Faina, el sello bajo el cual el estudio ucraniano Yakusha Design canaliza parte de su producción creativa, presenta Following the Sun, una brutal colección de corte escultórico compuesta de seis piezas principales (iluminación y mobiliario) que exploran y explotan con gran acierto los rasgos más auténticos del rusticismo.

Ya sean las lámparas de pie (de tres alturas distintas), la de escritorio, la de suspensión, o la de aplique de pared, todas se mueven en los mismos parámetros estéticos: crudeza, robustez y asimetría.

La piezas mobiliario por su parte, banqueta de dos plazas y mesa de centro baja, prolongan las constantes de la colección aunque en este caso, suman detalles en madera. Un acierto.

Por supuesto, el rasgo característico de esta serie es su materialidad. Following the Sun ha sido producida casi completamente en ztista, un curioso material, relativamente original, ideado y patentado por Faina hecho de arcilla, papel, virutas de madera y paja. Esta elección dota a las piezas de una textura y personalidad única. «Following the Sun (siguiendo al Sol) significa seguir tu esencia, tu verdadero yo. Cuando estamos en sintonía con el mundo y la naturaleza conseguimos dar con una forma de vida más equilibrada y de calidad «, comentan responsables del estudio desde su sede en la ciudad de Kiev. Estaremos atentos a más novedades de la gente de Yakusha Design.