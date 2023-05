Inteligencia artesanal: la Casita de Wendy se sube al tren de las IA para reivindicar la artesanía

La etiqueta española de slow fashion La Casita de Wendy y su nueva apuesta uniendo la Inteligencia Artificial para reivindicar la artesanía

En respuesta al advenimiento de la inteligencia artificial, muchos crafters están respondiendo con proyectos de inteligencia artesanal.

Boom aún antes del lanzamiento, la colección cápsula Otoño-Invierno de la reconocida marca de slow fashion española La Casita de Wendy. Un proyecto donde fusionaron la tecnología asistida por IA con técnicas textiles ancestrales.

«Hemos creado una colección cercana a la Alta Costura con la que queremos hacer algo innovador pero que a la vez reivindique y de voz a las personas que tejen, bordan y crean belleza textil con sabiduría. Así surgen estas prendas que reflejan nuestro universo textil y nuestro amor por la artesanía. Con la IA dirigida por nosotros elegimos tejidos, colores, técnicas, bordados, estampados y formas recreando el resultado final y ayudarnos a imaginar cómo serán pero solamente las manos sabias podrán realizarlas», adelanta Inés Aguilar, factótum de la etiqueta.

Y continúa: “Hace tiempo nos surgió la curiosidad y comenzamos a experimentar para ver de que se trataba. Comenzamos a ver que podíamos incluir nuestras fotos y diseños añadiendo técnicas, bordados e ideas y nos pareció una herramienta muy interesante de diseño. Nos fuimos formando investigando por internet y sobre todo trabajando mucho con varias herramientas de IA”.

Mientras tanto, frente al temor y hasta repudió que muchos manifiestan sobre estas nuevas tecnologías, Inés comparte la opinión de muchos diseñadores que ya la están probando; realmente nada reemplaza al ser humano. “Al principio sólo estaba expectante por ver si lograba trabajar con la herramienta. No conseguía resultados que me gustaran y dediqué muchas horas a ver las posibilidades. Es cierto que puede asustar un poco, pero mi sensación es que sin una buena dirección creativa y muchísimo tiempo, no se logran resultados interesantes, con lo cual no es una herramienta que funcione sin personas detrás trabajando mucho.

¿La colección apodada “Inteligencia Artesanal”? “Es un homenaje y una protesta. Un sueño (casi) cumplido. Un parto que no ha sido fácil porque no ha bastado con teclear una frase y darle a un botón. Detrás, hay muchas horas de trabajo a partir de fotos de nuestras colecciones, nuestros diseños, colores, texturas y universos soñados. Muchas horas probando y dirigiendo para llevar nuestra misión, nuestra personalidad y nuestra devoción por el trabajo manual al extremo. De hecho, usamos la tecnología más moderna para buscar nuevas maneras de rescatar y reivindicar las manos bordadoras. Esas manos que llevamos décadas levantando con cada una de nuestras colecciones. Esas manos sabias que con mucha paciencia unen hilos, bordados y tejidos para hipnotizarnos. Esas manos que la fast fashion ha conseguido atar, silenciar y borrar del mapa casi del todo. Esas manos. Surge porque no queremos dejarlo así, en imágenes sin más, queremos ir más allá y crear las prendas, generar trabajo artesanal a nuestro alrededor, poner en valor el trabajo manual textil y todo esto lo podemos lograr si le damos la vuelta a la IA y en vez de quedarnos en las imágenes hacemos las prendas y luego hacemos fotos. Y ha tenido una repercusión increíble que no esperábamos, una gran mayoría entienden perfectamente el proyecto y lo aplauden, además nuestra comunidad de seguidores y seguidoras está creciendo muchísimo y esto nos dará la oportunidad de mostrar todo el proceso a más gente”, aclara Aguilar.

Y remata: “La realidad es que en nuestro proyecto nadie se queda sin trabajo porque vamos a realizar fotos con las prendas reales y las hará un fotógrafo y tendremos modelos. La idea es darle precisamente la vuelta a las IAs, Ya que existen podemos usarlas las pequeñas empresas y las personas creativas para generar proyectos que den trabajo y pongan en valor los oficios. Gracias a lo llamativo del proyecto mucha gente va a seguir el trabajo de bordadoras, tejedoras, patronistas, confeccionistas y vamos a poder poner en valor estos oficios que se están perdiendo. Además al realizar todo y hacer fotos no se quedará en algo virtual si no real. Inteligencia Artesanal es nuestra respuesta a la Inteligencia Artificial y a su inexorable irrupción en la industria de la moda. Es nuestra forma de unirnos al debate con más que palabras. Un proyecto que fusiona tecnología de diseño asistida por AI y técnicas textiles ancestrales para generar puestos de trabajo. Un diálogo mágico entre el futuro y el pasado. Un encuentro sorpresa para nada fortuito. Una vuelta al pasado con la ayuda del progreso. Un homenaje –el más grande que hemos hecho nunca– a la artesanía”.

La colección ya está disponible desde este lunes 15 de mayo en lacasitadewendy.com y va más allá de la producción de las prendas. Van a documentar el proceso de principio a fin para poder mostrarlo en sus redes sociales y luego, van a hacer fotos reales, con modelos reales.