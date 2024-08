Krill Berlin, moda justa y orgánica por un mundo en color

Share this...

Parece que desde que era chiquita y vivía en un pueblo rural de Alemania, Meike Hampe, ya creaba su propia indumentaria, absolutamente colorida con ropa que le sacaba a su mamá. En ese momento era la rara de la ciudad, talento que ahora le luce y mucho en Berlín, donde es una de las etiquetas de Slow Fashion o Moda Lenta más renombrada.

Así, cuando uno pasea por el barrio de Weißensee, puede verla a ella, desde la ventana de su tienda/taller cortando o cosiendo (y hasta tiñendo) las prendas de todas sus colecciones que tienen en común el color. “Y también pienso que cierta cuestión gráfica, ya que además de artistas y maestras (no se porqué) muchas de mis clientas son diseñadoras gráficas”, nos adelanta en una soleada mañana berlinesa.

Por otro lado, su obsesión, además de un mundo en colores, es la calidad de las prendas y su origen ecológico. “Nuestra colección tiene su raíz en la pasión por la calidad y la artesanía. Amo hacer todo con mis propias manos. En el comienzo mi marca nació por mis prendas tejidas y luego me volqué a otros textiles pero siempre orgánicos y amigables con el planeta y obviamente las personas”, señala, de piezas además donde juegan un rol clave también la geometría en paletas que amalgama a la perfección.

Por otro lado, al no seguir ninguna tendencia, sus piezas son absolutamente atemporales y su moldería super cómoda y sentadora para todo tipo de cuerpos. “Amo la moda que no incomoda, que es versátil y que no pasa de moda”, sentencia Hampe, quien además, para potenciar la fuerza y apuesta por el color, invita a su local a otros diseñadores con la misma pasión como Yael, la creadora de las velas Cires Contemporaires, los jarrones de botella creados por el estudio de diseño de Rotterdam Foekje Fleur y otras piezas cerámicas.