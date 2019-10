La sede de Actiu en alicante ya es el edificio más saludable de España

Actiu se convierte en la primera empresa industrial del mundo en conseguir la certificación Well v.2 y Leed en categoría Platino

La sede de Actiu en Castalla (Alicante) se ha convertido en el edificio más saludable de España, el segundo de Europa y el quinto del mundo, tras recibir el certificado Well v2 Platino. Este reconociendo internacional, otorgado por el Well Building Institute (IWBI), se suma al Leed Platinum recibido en 2017, que la situó como un referente en la arquitectura industrial, protección medioambiental y en la generación y autoabastecimiento de energías limpias. De esta forma, Actiu se convierte en la primera empresa industrial del mundo en conseguir la certificación Well v.2 y Leed en categoría Platino, un estatus que fortalece los valores y filosofía de una compañía comprometida con el diseño y la innovación desde siempre.

Invertir en salud y en bienestar

“Invertir en salud y en bienestar es invertir en vida. Las empresas necesitan ese dinamismo y ese valor humano. Y eso se consigue cuidando y estimulando a las personas a través del espacio. La certificación Well tiene en cuenta el bienestar físico pero también el emocional. Y todo lo que tenga que ver con el corazón y con los sentidos es vida. Vida para los empleados y también para las empresas”, explica Soledat Berbegal, Consejera y directora de reputación de marca en Actiu.

El objetivo

Aunque la arquitectura de esta notable edificación cubría todas las necesidades actuales en materia de diseño, innovación y sostenibilidad, el objetivo fijado en esta ocasión era aportar un mayor bienestar para las personas que día a día trabajan en su interior. Las modificaciones realizadas han incluido desde la creación de puntos de agua potable a menos de 30 metros de cualquier zona de trabajo o la instalación de máquinas expendedoras de alimentos saludables, hasta el acondicionamiento de un gimnasio o la instalación de sensores para medir la calidad del aire y del agua.

“En Actiu ya teníamos mucho trabajo adelantado por todos los principios de sostenibilidad que ya se habían aplicado en la construcción de su sede corporativa. No había duda de que el contenedor era muy eficiente pero nos faltaba aportar un mayor bienestar para las personas en el contenido, es decir, en el interior del edificio. Queríamos configurar un espacio más eficiente, más amable y más colaborativo. Éste es un hito muy importante para la empresa”, señala el responsable de bienestar corporativo en Actiu, Pablo Amorós, acreditado oficialmente por esta certificación como WELL AP.

Diseño de interior biofílico

El proyecto de interiorismo, desde un punto de vista conceptual, ha partido de la premisa del diseño biofílico, según el cual el espacio interior debe evocar patrones de la naturaleza. De ahí que se haya optado por una gama extensa de acabados naturales como maderas y colores suaves.

Los ya existentes jardines interiores se han reforzado con “corners verdes” y se han aprovechado las cristaleras para maximizar el uso de la luz natural y tener mayores vistas al exterior. Los puestos de trabajo se han organizado de una manera más orgánica, aprovechando la silueta del mobiliario con superficies que cuentan con la capacidad reflectante adecuada y se han duplicado los mensajes vinculados a la alimentación saludable y a los beneficios de la actividad física.

El resultado de este proceso transformador ha sido precisamente ése: empleados que se sienten a gusto en el espacio en el que trabajan, que saben que se ha diseñado para ellos y que ese diseño beneficia a su salud. Además, la colaboración y la comunicación entre los equipos no sólo es más natural sino más eficiente. Un bienestar que tiene un impacto directo en la motivación y en el rendimiento de las personas.