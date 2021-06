Lava Me: la guitarra acústica moldeada por inyección de Louiztein Luk

Share this...

Diseño, tecnologia y mucha música

Lava Music, firma asiatica dedicada al diseño y fabricación de instrumentos musicales fundada en 2013 por Louiztein Luk, presenta Lava Me, una disruptora guitarra acústica cuyas atípicas pero atractivas líneas no son ni de lejos su característica más innovadora. Efectivamente, aunque el vuelo estético de las Lava Me es colosal, son los materiales y el método de fabricación lo que la convierte en un hito del sector.

Cada unidad está producida en AirSonic, un nuevo material creado —y patentado— a partir fibra de carbono: «AirSonic tiene un gran rendimiento de conducción de sonido y su módulo de elasticidad dinámico (MOE) es hasta un 40% más alto que el del palo de rosa brasileño. Este material nunca se verá afectado por el cambio de clima y funcionará consistentemente bien en cualquier momento y lugar», comenta Luk desde las oficinas de Lava Music en la ciudad de Cantón.

Por supuesto el mayor salto de calidad de las Lava Me, al menos en términos de industrialización, es su metodología de fabricación. Inspirados en los sistemas de producción de la industria automotriz, un equipo liderado por el propio Luk, desarrolló una ingeniosa forma para conseguir el cuerpo de una guitarra de una sola pieza utilizado tecnología de moldeo por inyección. «Esta técnica es el resultado de una extensa investigación que necesitó de la colaboración con diferentes empresas para garantizar su mejor resultado. El peso del molde para el cuerpo del Lava Me pesa más de seis toneladas…».